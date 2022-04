Gary Oldman en camée dans Oppenheimer de Christopher Nolan

Gary Oldman devrait retrouver le réalisateur Christopher Nolan dans le thriller d’époque à venir Oppenheimer. Le film présente déjà un casting de stars empilé, comprenant Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt, et plus encore. Cependant, le rôle d’Oldman ne sera pas majeur et il ne s’agit que d’une journée de tournage.

Gary Oldman est actuellement occupé à faire de la presse pour sa série de thrillers d’espionnage Chevaux lentsqui a été créée sur Apple TV + le 1er avril. Oldman est récemment apparu sur la station de radio britannique TalkSport, et lorsqu’on lui a demandé s’il était impliqué dans des projets autres que l’original Apple TV +, le Batman commence la star a confirmé qu’il ferait une apparition dans Oppenheimer et n’a alors que Chevaux lents à attendre avec impatience.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Chris Nolan travaille sur un nouveau film sur Oppenheimer, et [I’m there for] un jour. Une scène. Une page et demie. Je travaille là-dessus à un moment donné, je pense un jour et une nuit. Mais dans un avenir prévisible, j’espère continuer à travailler sur la série Slow Horses et nous verrons si les gens la regardent et qu’ils l’aiment, et peut-être que les gens à l’étage chez Apple nous donneront un autre coup de fouet. »

Gary Oldman a joué l’allié de Batman, Jim Gordon, dans Nolan’s Le Chevalier Noir trilogie de 2005 à 2012. Depuis, il a joué dans plusieurs superproductions et drames sérieux comme L’aube de la planète des singes, le garde du corps du tueur à gages, Mank, et Heure la plus sombre. Pour son interprétation de Winston Churchill dans Heure la plus sombre, Oldman a remporté son premier et attendu Oscar du meilleur acteur. Les fans attendaient que Nolan et Oldman collaborent à nouveau, et il semble que leur souhait soit sur le point de se réaliser, mais pas comme on aurait pu s’y attendre, car Oldman n’apparaîtra que dans une seule scène. Il n’y a actuellement aucun mot sur le personnage dans lequel Gary Oldman jouera Oppenheimer.





Christopher Nolan a assemblé un casting de stars ridiculement empilé pour Oppenheimer





Images Légendaires

Christopher Nolan est connu pour être un perfectionniste et se donner beaucoup de mal pour réaliser ses films. Sa prochaine entreprise, Oppenheimer, est un thriller d’époque de 100 millions de dollars sur la fabrication de la bombe atomique et son créateur, J. Robert Oppenheimer. Bien qu’elle donne l’impression d’être une biographie limpide, rien n’est si simple quand Christopher Nolan réalise un film. Oppenheimer est présenté comme un « thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver ».

En plus de son budget et de son envergure considérables, Oppenheimer dispose également d’un ensemble de haut niveau comprenant des dizaines d’acteurs de premier plan d’Hollywood. Peaky Blinders La star Cillian Murphy jouera le scientifique titulaire, avec Emily Blunt jouant sa femme, Katherine Oppenheimer. Les autres acteurs d’Oppenheimer incluent Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, Florence Pugh, Jason Clarke, James D’Arcy, Josh Peck, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano, Kenneth Branagh, David Dastmalchian, Scott Grimes, Christopher Denham, Alex Wolf, Tony Goldwyn et Gustaf Skarsgard.





Basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer 2005 Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et le regretté Martin J. Sherwin, Oppenheimer sera le 12e long métrage de Nolan et son premier avec Universal Pictures après que le réalisateur se soit séparé de Warner Bros. pour sa gestion de Principe de distribution théâtrale.

Oppenheimer sortira en exclusivité dans les salles le 21 juillet 2023.





Emily Blunt jouera aux côtés de Cillian Murphy dans Oppenheimer de Christopher Nolan

Lire la suite





A propos de l’auteur