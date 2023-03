The Office : C’était la scène la plus chère de toute la série

L’une des scènes les plus emblématiques de la série comique populaire »Le bureau » devait avoir un gros budget de la part de la société de production NBC. Dans un épisode récent du podcast »dames de bureau », les actrices Jenna Fisher et Angela Kinsey Ils ont expliqué que l’épisode de la saison 5 « Perte de poids – Partie 2 » était l’un des plus chers de toute la série.

Selon les deux actrices, le chapitre a coûté au total 250 000 € à produire, car malgré un cadre modeste dans une station-service, la demande en mariage de Jim à Pam s’est avérée être une grosse dépense pour »The Office » ‘.

« Ils ont construit cette scène dans le parking d’un Best Buy où je suis allé plusieurs fois », a déclaré Fischer. « Ensuite, ils ont ajouté de la pluie qui tombait sur nous avec ces machines à pluie géantes. » Fischer a révélé plus tard que la scène de 52 secondes était devenue la séquence la plus chère à filmer au cours des neuf saisons de « The Office ».

Pour créer le moment, l’équipe de production a utilisé Google Street View pour prendre des photos d’une station-service réelle le long de Merritt Parkway et a construit le décor pour correspondre à l’emplacement. De plus, le directeur de production Randy Cordray a embauché 35 chauffeurs de précision dans des voitures et des semi-remorques pour capturer avec précision l’ambiance d’une station-service.

» The Office » a gagné en popularité ces dernières années, malgré la sortie de sa finale en 2013. En raison des différentes plateformes de streaming, de nombreux fans ont rejoint la série comique populaire, qui se distingue par son style de faux documentaire, faisant croire aux téléspectateurs ils regardent en fait un documentaire sur les employés de bureau.

Bien que la série se soit terminée avec un total de 201 épisodes, il y a eu diverses rumeurs sur un éventuel redémarrage de »The Office ». Même, susan rovnerprésidente du contenu de divertissement chez NBCUniversal TV, a déclaré qu’elle laisserait la décision sur une nouvelle série » The Office » au créateur et scénariste. greg daniels. « Quoi que Greg Daniels veuille faire, je suis à bras ouverts », a déclaré Rovner.

S’il n’est pas encore confirmé s’il y aura une nouvelle série, « The Office » est disponible sur la plateforme HBO Max, Prime Video et Netflix.