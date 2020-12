J. Cole partage la chronologie de «The Fall Off Era», les fans pensent qu’il fait allusion à la retraite

Le rappeur de Dreamville a deux « objectifs » à compléter avant la sortie de « The Fall Off ».

Ce n’est pas un artiste qui publie ses activités quotidiennes sur les réseaux sociaux ou, comme beaucoup d’autres, s’engage dans des disputes avec des trolls en ligne. Ainsi, lorsque J. Cole fait surface avec quelque chose de lié à la musique, ses millions d’adeptes le remarquent et il a provoqué un battage médiatique dans le monde du rap avec sa dernière révélation. L’année dernière, Jermaine Cole a laissé entendre que son prochain album, La chute, arriverait dans le courant de 2020. Nous approchons rapidement de la fin d’une année centrée sur la pandémie et encore, il n’y a eu aucune nouvelle du projet prévu du magnat de Dreamville … jusqu’à maintenant. Commençons par dire que J. Cole n’a divulgué aucune date de sortie provisoire, mais il nous a donné une chronologie énigmatique sans la partie «temps». Sur Instagram, Cole a posté une photo de « The Fall Off Era », où il a documenté ce qui devait se passer avant que l’album ne se concrétise. Les mots « Features » et « ROTD3 » sont barrés de la liste – ce dernier, bien sûr, est le projet collaboratif de son label, nominé aux Grammy Awards, Le retour des rêveurs III. Les trois prochains sur la liste ne sont pas rayés, ce qui suggère qu’ils sont toujours en route. J. Cole n’a pas expliqué ce qu’ils signifient, mais les artistes de Dreamville ont sauté dans ses commentaires pour partager leur enthousiasme. « The Off-Season », « It’s a Boy » et « The Fall Off » sont tous en ligne, mais c’est sa légende qui a attiré l’attention des fans. « J’ai encore des objectifs que je dois cocher pour ‘Je bouscule … », a écrit le rappeur, laissant beaucoup suggérer qu’il planifie peut-être sa retraite ou, à tout le moins, une pause bien méritée. Consultez le post de Cole et faites-vous savoir si vous avez hâte de La chute.