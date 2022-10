Pourquoi Viserys j’ai refait Otto Hightower Hand of the King dans « House of the Dragon »

Après mort tragique de Lord Lyonel Strongau cours du sixième chapitre de « Maison du Dragon », de nombreux téléspectateurs se sont demandé qui serait la personne qui occuperait le poste de Main du Roi.

Ainsi, dans le prochain épisode, on découvre que Otto High Tower C’est lui qui a repris son rôle à ce poste. Sans aucun doute, une décision discutable de Viserys Ier Targaryensd’autant plus que le père de Haute tour d’Alicent il avait déjà été renvoyé de son poste en raison de son ambition de pouvoir.

Qu’est-ce qui a poussé le président à prendre cette décision ? Dans les lignes suivantes, découvrez pourquoi Viserys I nommé à nouveau main du roi un Otto High Tower dans la Série HBO Max Maison du Dragon.

POURQUOI OTTO HIGHTOWER A-T-IL ÉTÉ RENVOYÉ COMME MAIN DU ROI ?

Dès avant le règne de Viserys I, Otto High Tower avait servi de main du roi dans Westeros pendant le mandat de Jaehaerys Ier Targaryens. Ainsi, après sa mort, c’était l’option la plus pratique pour continuer à être le conseiller le plus fiable de la cour.

Cependant, la cupidité de ce personnage l’a amené à montrer son vrai visage après la mort de la reine. Aemma Arryn : fabriqué Alicent séduire Viserys Ia endossé la future créance de son petit-fils Aegon II Targaryen comme héritier de Trône de fer et cherchait continuellement à tacher le nom de Rhaenira Targaryen.

Pour cela, il a été démis de ses fonctions et remplacé par Seigneur Lyonel Strong. Cependant, ce dernier fut assassiné sur ordre de son propre fils, Larys fort. Il fallait donc en choisir un nouveau Main du Roi.

Otto et Alicent Hightower dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI VISERYS I A-T-IL RENOMMÉ OTTO HIGHTOWER COMME MAIN DU ROI ?

Le premier indice de la réapparition de Otto High Tower nous a été présenté à la fin du sixième épisode. Dans une scène, larys dit à Alicent qu’il est temps d’appeler son père, car il a besoin de quelqu’un en qui il a confiance dans un rôle aussi important.

Selon Univision, il est très probable que la reine elle-même soit intervenue pour convaincre son mari que son père était le plus apte au poste, en raison de son expérience et parce qu’il est l’un des membres de sa famille.

En ce sens, Screen Rant souligne que Viserys I nommé Otto High Tower encore comme main du roi sur la base de son désir de réduire les tensions dans son foyer. De plus, il aurait cru que l’homme avait assez de peine pour être expulsé pendant une décennie et voulait, de cette façon, plaire à la mère de ses enfants.

La vérité est que ce n’est pas la première fois que le roi de westeros il est indulgent. À de précédentes occasions, il a publiquement pardonné à son frère Démon Targaryenpar exemple.

Otto Hightower est à nouveau la Main du Roi dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LE RETOUR D’OTTO HIGHTOWER EN TANT QUE MAIN DU ROI ?

C’est une décision qui aura de lourdes conséquences pour Rhaenyra et sa prétention d’héritière. La présence de Otto High Tower Quoi main du roi implique que Alicent il est beaucoup plus favorisé dans la guerre civile à venir.

En tant que conseiller, l’homme peut facilement suggérer stratégiquement que Aegon est plus adapté pour Trône de fer que sa sœur aînée. De plus, vous pourrez préparer votre petit-fils à accepter son rôle de futur roi et créer des conflits avec les enfants de Rhaenyra.

Otto Hightower représente une grande menace pour la revendication de Rhaenyra Targaryen en tant qu’héritière dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MAISON DU DRAGON »

DONNÉES PERSONNELLES D’OTTO HIGHTOWER