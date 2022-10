La bande-annonce de Super Mario Bros. révèle Chris Pratt et Charlie Day dans le rôle de Mario et Luigi

Allons-y ! La première bande-annonce de la prochaine adaptation animée de Nintendo et Illumination de Super Mario Bros. est arrivé. Publié avec l’aimable autorisation d’Universal Studios, le Ssuper Mario Bros. Stars du cinéma Les Gardiens de la Galaxie Chris Pratt et Il fait toujours beau à Philadelphie star Charlie Day en tant que frères titulaires, Mario et Luigi. Découvrez la première bande-annonce de Super Mario Bros. dessous!





Basé sur la franchise de jeux vidéo extrêmement populaire et mettant en vedette les personnages bien-aimés de Nintendo, Super Mario Bros. suivra le plombier emblématique alors qu’il se rend dans la ville de Toad et se lance dans une aventure à travers un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, essayant de sauver une princesse capturée.

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé parAaron Horvath (Le film Drawn Together : le film !) et Michel Jelenic (Lego DC Comics Super Heroes : Justice League contre Bizarro League), qui ont réuni le public pour la sortie animée acclamée Les Teen Titans vont ! Au cinéma en 2018, et d’un scénario de Matthew Fogel, le Super Mario Bros. le film est prêt à présenter un ensemble stellaire de voix.

Diriger le gang est gardiens de la Galaxie et Le film Lego la star Chris Pratt dans le rôle de Mario, avec Il fait toujours beau à Philadelphie et camarade Le film Lego star Charlie Day dans le rôle de son frère plombier, Luigi. Le reste de la distribution comprend Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Jack Black en tant que Bowser, Keegan-Michael Key en tant que crapaud, Seth Rogen en tant que Donkey Kong, Fred Armisen en tant que Cranky Kong, Kevin Michael Richardson en tant que Kamek et Sebastian Maniscalco. en tant que contremaître Spike. De plus, Charles Martinet, qui a fourni la voix de Mario tout au long de la franchise pendant de nombreuses années, a été confirmé pour figurer dans un camée non divulgué.





Chris Pratt fournira la voix de Mario

Images universelles

Le casting de Chris Pratt en tant que voix de Mario a suscité des réactions négatives de la part des fans, beaucoup se demandant pourquoi Charles Martinet, qui a exprimé le personnage de la série de jeux vidéo depuis 1992, n’a pas remporté le rôle.

Pour sa part, Pratt a décrit donner vie à Mario sur grand écran comme un rêve devenu réalité.

« Alors, quand j’étais enfant, je vivais à Lake Stevens, Washington. Et il y a cette laverie à pièces près de chez moi, et il y avait Super Mario Bros., le jeu d’arcade original », a déclaré Pratt en septembre dernier lorsque son Le casting a été annoncé. « Oh, j’ai adoré ce jeu. Je n’ai jamais eu de quart, c’était comme si. Soit je les volais dans le puits aux souhaits … c’est fou. Je viens juste de comprendre. Le quart que j’ai volé du puits à souhaits pour jouer à Super Mario Bros. est devenu réalité, que je deviens la voix de Mario. Mais, j’ai clairement volé le souhait de quelqu’un d’autre, alors, j’attends juste que cette rangée de dominos de karma s’écrase sur moi . »

Malgré les premières critiques, la performance de Pratt a le soutien du producteur Chris Meledandri. « Chris a été choisi parce que nous pensions qu’il pouvait donner une excellente performance en tant que Mario », a-t-il déclaré plus tôt cette année. « Et maintenant que nous avons fait environ 15 sessions d’enregistrement et que le film est terminé aux trois quarts, je m’assois ici et dis que j’adore sa performance en tant que Mario. »

Super Mario Bros. est prévu pour être publié aux États-Unis le 7 avril 2023 par Universal Pictures.