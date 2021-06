« Manifest » n’aura pas de saison 4 : pourquoi la série NBC a été annulée

Après trois saisons, le drame surnaturel de Jeff Rake « Manifest » qui se concentre sur les passagers et l’équipage d’un avion commercial, qui réapparaît soudainement après avoir été considéré comme mort pendant plus de cinq ans, a été annulé par NBC.

Pendant ce temps, le showrunner Jeff Rake espère que ce ne sera pas la fin de la série avec Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur et Matt Long, et qu’un autre médium pourrait offrir la possibilité d’un quatrième versement.

« Mes chers manifestants, je suis dévasté par la décision de NBC pour nous annuler », a partagé Rake sur Twitter. « Le fait qu’ils nous aient fermés au milieu [de una carrera planificada de seis temporadas] C’est un coup de poing, c’est le moins qu’on puisse dire. En espérant trouver une nouvelle maison. Vos fans méritent une fin à votre histoire. Merci pour l’amour que vous m’avez montré, les acteurs et l’équipe. #savemanifest ».

« Manifest » était censé avoir six saisons (Photo NBC)

POURQUOI « MANIFEST » N’AURA-T-IL PAS DE SAISON 4 ?

Comme l’a mentionné le showrunner, « Manifeste« Il devait avoir six saisons, alors quelle était la raison de son annulation ? Tel que rapporté par TVLine, la troisième saison de la fiction NBC a réuni en moyenne un peu plus de 3 millions de téléspectateurs hebdomadaires au total et une note de démo de 0,5 (en numéros en direct + le même jour), 21 et 31% de moins que sa deuxième livraison.

Ainsi, le drame surnaturel a été classé numéro 7 sur les 14 séries dont NBC diffusé cette saison, battant, entre autres, « New Amsterdam » et « The Blacklist », mais ce n’était pas suffisant pour continuer.

Bien que les raisons de l’annulation n’aient pas été officiellement révélées, il est clair que Jeff Rake avait l’intention de poursuivre le projet pendant au moins trois autres séries d’épisodes. « Je pense que le public sera satisfait car c’est une saison mouvementée », a déclaré le showrunner avant la première du dernier opus.

«Je sais que parfois dans la saison 1 ou la saison 2, la série était amoureusement accusée de ne pas faire avancer la balle assez loin, que la combustion était trop lente. Eh bien, je soupçonne fortement que la saison 3 ne sera pas chargée de cela. Il y a beaucoup d’élan vers l’avant, beaucoup de tours de cartes et beaucoup de grosses surprises. Ce sera une expérience très satisfaisante pour les gens qui ont hâte que les choses se passent », a-t-il avoué à TVLine.

Pour l’instant, cela dépendra de la société de production de la série, Warner Bros. TV, pour trouver un réseau ou une plateforme intéressée à poursuivre l’histoire de « Manifeste« Ou donnez-lui une fin appropriée.