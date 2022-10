Ezra Miller a enregistré plus de scènes supplémentaires pour The Flash

Bandes dessinées DC

Ezra Miller a été appelé pour filmer des scènes supplémentaires pour The Flash malgré le fait que la santé mentale de l’acteur l’ait mis en échec devant Warner Bros.

©IMDBEzra Miller dans le rôle du Flash

la santé mentale de Ezra Miller est venu aux tabloïds avec différentes circonstances parmi lesquelles l’agression d’un couple dans un bar, le vol de boissons alcoolisées dans une résidence et des accusations de toilettage qui ont conduit à supposer que Warner Bros. J’allais décider d’annuler le film Éclat réalisé par l’Argentin Andy Muschietti et avec un casting dirigé par le jeune acteur.

Il y a quelque temps et à cause de sa crise Ezra Miller a publié une déclaration qui disait: « Je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j’ai commencé un traitement continu. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour vous avoir alarmé et contrarié par mon comportement précédent. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie.

Ezra Miller veut continuer dans l’univers étendu de DC

À la suite de cette déclaration et d’une rencontre avec les dirigeants de Warner Bros Ezra Miller est entré dans une période apparemment calme qui pourrait lui donner suffisamment d’air pour avancer avec son personnage dans le Univers étendu DC qui avait réussi à surprendre agréablement le public du monde entier notamment avec sa prestation à l’entrée La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

En septembre Salon de la vanité a suggéré que les problèmes mentaux de Miller sont bien pires que ceux rapportés précédemment. Selon son enquête, le média a soutenu que Ezra Miller souffrent de délires de « Messie ». Si cela est vrai, les problèmes sont encore plus grands pour l’acteur et le studio, qui a évidemment des intérêts concentrés sur le film. Éclat qui avait un coût élevé et ne pouvait pas être refilmé avec un autre protagoniste.

Cependant, dans ce contexte négatif L’emballage assuré que Ezra Miller tournait des scènes supplémentaires pour Éclat ces derniers jours bien qu’ils laissent également entendre qu’il ne s’agirait pas de changements très significatifs dans l’intrigue du film réalisé par Muschietti. Autres lieux de rapports Henry Cavill, Gal Gadot et Ben Affleck prêt à donner vie à Superman, Wonder Woman et Batman dans le film Scarlet Runner. Ça va? Éclat arrivera au cinéma 23 juin 2023.

