Pourquoi Rom: Spaceknight pourrait ne jamais avoir de film MCU selon James Gunn

L’univers cinématographique Marvel a déjà amené plus de personnages de bandes dessinées sur grand écran que jamais dans l’histoire de la bande dessinée, et même avec des personnages comme Chevalier de la Lune, Elle-Hulk, et d’autres héros moins connus qui se frayent un chemin dans le monde en constante expansion qui a commencé avec l’histoire simple d’un milliardaire sûr de lui qui s’est construit un costume d’Halloween très élaboré, les fans creusent constamment dans les profondeurs de l’histoire de Marvel pour demander qui d’autre pourrait être introduit dans le MCU à l’avenir. gardiens de la Galaxie Le réalisateur James Gunn a récemment répondu à une question sur l’un de ces personnages lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait écrire et réaliser un film basé sur Rom : Spaceknight.

Marvel possède l’histoire des bandes dessinées; Hasbro possède le personnage. Ainsi, à moins que quelque chose ne change, l’histoire originale des Spaceknights avec Rom ne pourra jamais être racontée. – James Gunn (@JamesGunn) 17 octobre 2021

« merveille possède l’histoire des bandes dessinées; Hasbro possède le personnage », a déclaré Gunn en réponse à la question. « Donc, à moins que quelque chose ne change, l’histoire originale des Spaceknights avec Rom ne pourra jamais être racontée. »

Après l’acquisition de Fox par Disney, qui a ramené nombre de leurs personnages Marvel « perdus » dans le giron, rien n’indique que Disney ne continuera pas à ramener autant de monstres Marvel que possible sous leur contrôle pour les utiliser au fur et à mesure. ils souhaitent. Cela ne veut pas dire qu’ils sont sur le point de reprendre Hasbro, mais compte tenu de leur partenariat actuel avec Sony sur les droits de Spider-Man, il y a toujours un moyen de contourner ces choses. Il faut également considérer que, comme Gunn y fait presque allusion, l’histoire « originale » des Spaceknights ne peut pas être racontée, mais cela suggérerait également que s’ils le voulaient vraiment, Marvel Studios pourrait simplement recréer les Spaceknights avec de nouveaux personnages.

Pour tous ceux qui n’ont jamais entendu parler de cette partie exceptionnellement obscure de l’histoire de Marvel, Rom le chevalier de l’espace était une licence de personnage à Marvel pour une série de bandes dessinées en 1979. Cependant, le personnage n’est pas un original de Marvel et appartenait en fait aux fabricants de jeux de société Parker Brothers, qui sont maintenant sous la bannière Hasbro. Comme de nombreuses gammes de jouets de l’époque, telles que He-Man et My Little Pony, Parker Brothers voulait un lien pour aider à vendre davantage la gamme de figurines créées autour du personnage de Rom, qui était leur première tentative pour une telle figurine. La série de bandes dessinées de Marvel a plongé dans l’origine de Rom, un humain d’une planète appelée Galador. Lorsque sa planète a été envahie par des extraterrestres, Rom et beaucoup de ses compagnons humains ont été transformés en cyborgs appelés Spaceknights pour combattre l’invasion extraterrestre. Alors qu’ils gagnaient la guerre pour sauver leur propre planète, les extraterrestres, connus sous le nom de Dire Wraiths, se sont répandus à travers la galaxie, conduisant Rom à entreprendre de protéger d’autres planètes, y compris la Terre, de leur attaque.

Au cours de ses six années d’existence, Rom : Chevalier de l’espace est devenu un membre à part entière de l’univers Marvel et sera donc considéré par ceux qui se souviennent de lui comme ayant un énorme potentiel pour apparaître dans un film quelque part dans le futur. Malheureusement, il existe une autre complication qui donne déjà mal à la tête à Marvel depuis quelques années, ce qui mettrait probablement fin à tous les espoirs actuels de voir le personnage apparaître dans le MCU.

30 ans après sa dernière apparition, les droits de publication de Rom ont été récupérés par IDW Publishing en 2016, qui a livré une mini-série mettant en vedette le personnage et 15 numéros simplement appelés Rom. Ce changement de mains signifiait que la perte des droits de Marvel leur a également fait perdre la possibilité de republier n’importe laquelle de leurs bandes dessinées pour présenter le personnage, qui comprenait plusieurs croisements avec des personnages tels que The Incredible Hulk, Iron Fist et Power Man entre autres, qui a a conduit à la réédition de toutes les réimpressions des numéros le mettant en scène ou à l’omission complète de l’histoire.

S’il est peu probable que Rom arrive dans le MCU bientôt sous la direction de James Gunn, il est bon de savoir qu’il existe des personnes prêtes à approfondir les archives de Marvel pour essayer de découvrir qui pourrait rejoindre les plus grands héros de Marvels à l’avenir.

Sujets : Rom