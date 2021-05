Pourquoi le Ellen Show se termine-t-il vraiment? 5 scandales qui ont ruiné les notes

«The Ellen DeGeneres Show» prendra fin cette année après 19 saisons. On dit que la décision est en cours depuis plusieurs années.

DeGeneres est l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision de jour, mais la saison à venir sera la dernière fois que nous la verrons animer son émission-débat.

La comédienne a révélé qu’elle avait informé son personnel de la décision le 11 mai et qu’elle s’asseyait avec une amie de longue date, Oprah Winfrey, pour discuter des nouvelles de l’émission «Ellen» du 13 mai.

Sa raison du départ? DeGeneres a déclaré qu’elle était prête pour un nouveau chapitre plus difficile.

«Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi formidable que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n’est tout simplement plus un défi», a-t-elle déclaré.

Cependant, en proie à la controverse au cours des dernières années, l’émission a probablement eu sa part de défis indésirables pour l’animateur. Il est possible qu’il y ait eu plusieurs motivations pour clôturer le talk-show.

Pourquoi «The Ellen Show» se termine-t-il?

Malgré les affirmations de DeGeneres selon lesquelles l’émission n’est tout simplement pas assez difficile, certains événements récents ont peut-être accéléré la décision de mettre fin à l’émission.

1. «The Ellen Show» a été qualifié de «toxique» par le personnel.

À l’été 2020, d’anciens employés de l’émission ont allégué une insensibilité raciale et des brimades sur le tournage de la série à succès.

Les employés ont décrit un «environnement de travail toxique» impliquant du harcèlement sexuel et des violences verbales et ont remis en question la devise de l’hôte: «être gentil».

Les plaintes étaient principalement dirigées contre les producteurs exécutifs de l’émission, plutôt que contre DeGeneres elle-même, mais l’animatrice s’est excusée au nom de son équipe et a déclaré qu’elle assumait la responsabilité de ce qui se passait sur le plateau.

«J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire que je suis vraiment désolée pour les personnes touchées », a-t-elle déclaré.

2. Les cotes de «Ellen Show» de DeGeneres ont chuté après le scandale.

Lorsque DeGeneres a présenté ses excuses dans l’épisode d’ouverture de la saison, l’émission a eu ses meilleures notes pour une première en plus de quatre ans.

Cependant, les intérêts des téléspectateurs n’étaient clairement pas soutenus. Les notes ont chuté après les excuses.

L’émission a perdu 1 million de téléspectateurs après la première, avec une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs entre septembre et mars. Ces notes étaient en baisse par rapport à 2,6 millions à la même période l’an dernier.

Cette baisse de 43% signifiait que le succès de l’émission a été dépassé par d’anciens rivaux «Dr. Phil »et« Live: With Kelly and Ryan », qui comptent tous deux plus de 2,5 millions de téléspectateurs.

Cette perte d’audience a probablement contribué à la décision de mettre fin à l’émission.

3. L’interview emblématique d’Ellen de Dakota Johnson a peut-être mis fin à la série.

Mis à part les notes et les scandales réels, certains diront que la racine de tous les scandales de DeGeneres remonte à novembre 2019.

L’interview réputée maladroite est devenue virale après que DeGeneres a accusé Johnson de ne pas l’avoir invitée à sa fête d’anniversaire.

«En fait, non, ce n’est pas la vérité, Ellen», a déclaré Johnson avant de préciser qu’elle avait invité l’hôte, qui ne s’est pas présenté. Johnson a également demandé aux producteurs de DeGeneres de confirmer leur affirmation.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela a eu un impact sur les notes ou la popularité de DeGeneres, mais c’est l’une des critiques les plus publiques de l’hôte tant aimé.

4. DeGeneres était la cible d’une théorie du complot QAnon.

Des allégations infondées et infondées selon lesquelles DeGeneres était assigné à résidence pour des liens avec le trafic sexuel d’enfants ont circulé en mai 2020, un article ayant recueilli plus de 3400 actions.

La théorie alléguait que DeGeneres avait été vue portant un moniteur de cheville dans des vidéos partagées en ligne et qu’un policier était à son domicile surveillant son arrestation.

Ces types d’accusations sont souvent exploités contre des politiciens et des célébrités par le groupe de théoriciens du complot «QAnon» qui prétend avoir découvert un réseau de trafic sexuel d’enfants.

Le groupe affirme que ces personnes influentes exploitent l’anneau d’une pizzeria de Washington DC et ont qualifié la théorie de «Pizzagate».

Bien que fausse, la théorie aurait pu pousser certains théoriciens du complot à choisir de regarder un autre talk-show de jour.

5. L’image de marque de DeGeneres a été endommagée.

Le point culminant de ces scandales a probablement détourné certains fans de l’émission de DeGeneres. L’hôte a prêché sur la gentillesse pendant des décennies, mais les événements récents ont amené beaucoup à remettre en question ses valeurs.

DeGeneres a également reconnu son «privilège» en s’excusant auprès du personnel, mais les téléspectateurs avaient également contesté son manque de conscience de sa propre fortune.

L’hôte a déclenché des réactions négatives pour les commentaires «sourds au ton» comparant la quarantaine à la prison tout en s’isolant dans son manoir de 15 millions de dollars.

Ces commentaires ont remis en question la capacité de DeGeneres à encourager la gentillesse et l’égalité dans son émission.

