Les gens se font tatouer leurs constellations de signes du zodiaque sur le visage

« AstroFrecks », comme on les appelle adorablement, a commencé à l’origine en 2017.

N’est-ce pas ennuyeux de devoir raconter les gens quel est votre signe du zodiaque tout le temps !? Vous devriez juste être capable de dire si quelqu’un est un Scorpion ou non… Eh bien, maintenant, vous n’êtes plus obligé de le faire, car vous pouvez maintenant vous faire tatouer la constellation de votre signe du zodiaque sur votre visage.

La tendance des fausses taches de rousseur existe depuis 2014 et elle est définitivement là pour rester. Mais tout le monde n’a pas naturellement la chance d’avoir des taches de rousseur, ce qui nous oblige, nous les non-taches de rousseur, à nous tourner vers des mesures plus drastiques, y compris se faire tatouer des taches de rousseur.

Si vous n’êtes pas au courant des tatouages ​​​​de taches de rousseur, c’est une procédure de tatouage cosmétique. Contrairement aux tatouages ​​​​ordinaires, les tatouages ​​​​cosmétiques ne sont pas permanents et utilisent des pigments plus subtils qui s’harmonisent avec la couleur de votre peau et ont un aspect incroyablement naturel. Cependant, la procédure n’est pas réservée aux personnes sans taches de rousseur. Si vous avez déjà des taches de rousseur, le tatouage peut donner un coup de pouce supplémentaire à vos taches de rousseur naturelles pour les faire ressortir.

Les gens se font tatouer leurs constellations de signes du zodiaque comme des taches de rousseur. Photo : @daisylovesick via. TIC Tac

Mais qui veut de vieilles taches de rousseur ennuyeuses parsemées au hasard sur son visage, n’est-ce pas ? Nous sommes en 2021. Pourquoi ne pas monter d’un cran et vous faire tatouer des taches de rousseur dans la formation de la constellation de notre signe du zodiaque.

Oui, c’est en fait une chose et ça a même un nom : AstroFrecks. La tendance existe en fait depuis 2017 et semble avoir été lancée par la tatoueuse cosmétique basée au Michigan, Jessica Knapik. Mais maintenant, il a atteint TikTok et Internet est à nouveau obsédé.

La tatoueuse cosmétique Daisy (@daisylovesick) de Panther Cosmetic Tattoo à Brisbane, en Australie, a récemment décomposé l’ensemble du processus dans une vidéo TikTok désormais virale. Dans la vidéo, Daisy commence par créer un pochoir de la constellation qui est imprimé directement à partir d’un iPad.

Un gel de transfert est appliqué sur la peau puis le pochoir est posé sur la peau, avant d’être retiré et de révéler le motif de la constellation à l’encre rouge (ne vous inquiétez pas, le vrai tatouage est d’un brun naturel). Daisy dessine également à la main des taches de rousseur autour du nez afin que la personne tatouée ne se retrouve pas avec un motif de constellation aléatoire sur ses joues.

Et une fois le tatouage terminé, vous devriez voir un motif clair. Le tatouage s’estompe de 30 à 40 % pendant le processus de guérison et dure entre deux et cinq ans, selon la façon dont vous prenez soin de votre peau.

Euh… où on s’inscrit ?

.

