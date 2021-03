Ce sont tous les anciens téléphones Samsung qui continueront de recevoir des mises à jour de sécurité

Les terminaux Samsung Galaxy recevront des correctifs de sécurité mensuellement, trimestriellement ou semestriellement en fonction de leur portée.

Le constructeur coréen a annoncé il y a quelques semaines que ses terminaux, lancés à partir de 2019, recevraient des mises à jour de sécurité pendant 4 ans.

Et maintenant c’est Samsung lui-même qui a confirmé le calendrier des correctifs de sécurité de ses smartphones, qui sera divisé en trois types de périodicité en fonction de la gamme du terminal: mensuel, trimestriel et semestriel.

De cette façon, téléphones de marque coréenne haut de gamme, comme le Galaxy S21 ou le Galaxy Fold, et les modèles commerciaux, comme le nouveau Galaxy XCover5, recevront des correctifs de sécurité mensuels, les terminaux milieu de gamme et les plus anciens flagships ils les recevront tous les trimestres et, enfin, appareils dans leur quatrième année de vie ils recevront ces mises à jour tous les deux ans (deux correctifs de sécurité par an).

Afin que vous puissiez vérifier si votre ancien smartphone Samsung continuera à recevoir des mises à jour de sécurité, nous détaillerons chacun des mobiles qui recevront ces patchs mensuelle, trimestrielle et semestrielle.

Téléphones Samsung qui recevront des mises à jour de sécurité mensuelles

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 + 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S9

Galaxy S9 +

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S10e

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note9

Galaxy Note10

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10 +

Galaxy Note10 + 5G

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note20

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra 5G

Plans d’affaires: Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5

Téléphones et tablettes Samsung qui recevront des mises à jour de sécurité trimestrielles

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy S8 actif

Galaxy Note8

Galaxy A2 Core

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A42 5G

Galaxy M10

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M40

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M51

Galaxy M12

Galaxy F62

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 8 (2019)

Galaxy Tab A avec stylet S

Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active2

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 +

Galaxy View2

Galaxy A8 (2018)

Téléphones et tablettes Samsung qui recevront des mises à jour de sécurité tous les deux ans

Galaxy S8 Lite

Galaxy Note FE

Galaxy A6

Galaxy A6 +

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8 + (2018)

Galaxy A8 Star

Galaxy A8s

Galaxy A9 (2018)

Galaxy J2 Core

Galaxy J3 (2017)

Haut Galaxy J3

Galaxy J4

Galaxy J4 +

Galaxy J4 Core

Galaxy J5 (2017)

Galaxy J6

Galaxy J6 +

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 Prime2

Galaxy J7 Pop

Galaxy J7 Max

Galaxy J7 Neo

Galaxy J7 +

Galaxy J8

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy Tab A (2017)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S4

Actualisation de la Galaxy Tab E 8

