Rien à voir avec Sam Heughan et Outlander : Sophie Skelton serait en couple avec un acteur d’Harry Potter

Sam Heughan est le grand protagoniste de Étranger. L’acteur donne vie, depuis 2014, à Jamie Fraser, un personnage qui a conquis le cœur de milliers de fans à travers le monde. La notoriété que l’interprète a acquise avec la série est inégalée, mais même ainsi, il n’a pas pu se défaire de certaines rumeurs, notamment en matière de romance.

Plus d’une fois Sam Heughan était lié à sa co-star de Étranger, Caitriona Balfe. Cependant, tous deux étaient chargés de démentir les rumeurs prétendant se sentir frères et, en fait, leur relation s’est maintenant développée depuis qu’elle est mère et qu’il est devenu oncle. Cependant, ce n’est pas la première fois que le protagoniste de la série est lié à un collègue.

Il y a quelques mois, des spéculations ont commencé à circuler sur la véritable relation entre Sophie Skelton, l’interprète de Brianna Fraser dans Étranger, et Sam Heughan. Les acteurs jouent père et fille dans la série, mais dans la vraie vie ils ont une amitié avec laquelle ils transmettent une certaine alchimie qui excite les fans.

En été, ils ont tous les deux apprécié des moments de détente ensemble, principalement en visitant des régions idylliques de l’Écosse à moto. A tel point qu’après les publications sur les réseaux des deux, les adeptes du célèbre ont commencé à les mettre en relation de manière plus qu’amicale. Cependant, tout indique que ce ne serait rien de plus que des illusions de fans.

C’est parce que, apparemment, Sophie Skelton pourrait être en couple, mais avec un acteur de Harry Potter. Il y a quelques heures, l’artiste a publié quelques photographies avec les jumeaux Phelps, qui étaient George et Fred dans la saga avec Daniel Radcliffe. Sur les cartes postales, on les voit tous les trois profiter de différents espaces en Pologne et très souriants.

Cependant, cela ne signifie pas que la star de Étranger est en couple avec l’un des frères et sœurs, mais apparemment ils travaillent ensemble sur un nouveau projet. On ne sait toujours pas de quoi il s’agit, mais apparemment, ils seraient en tournée dans des lieux emblématiques du monde pour cette œuvre.

