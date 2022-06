Nous approchons de la fin de la première partie de 2022, qui n’a pas été la meilleure pour le service de streaming Netflix après la confirmation d’une forte baisse des abonnés dans le monde. Cela a généré un grand émoi au sein de l’entreprise en raison des pertes monétaires et ils ont déjà des stratégies pour le contrer, comme des plans moins chers avec de la publicité. De plus, l’impact a également atteint son catalogue de contenu en annulant certains projets intéressants.

Depuis quelque temps déjà, la plateforme dispose généralement d’une étude de chacune de ses sorties et de leurs résultats, mais ces dernières années la pandémie de Coronavirus l’a obligée à revoir certains titres et au fil des mois on lui annonce ses tristes fermetures. En 2022, il y a actuellement onze programmes qui ont été brusquement arrêtés, chacun pour des raisons différentes, qu’ils aient été ou non un succès de visionnage. Découvrez toutes les annulations de l’année jusqu’à présent !

+Toutes les séries annulées par Netflix en 2022 jusqu’à présent

1- Gentifié

Dans les premières semaines de janvier, le licenciement de cette comédie après deux saisons est devenu officiel. Bien qu’il ait obtenu des pensées positives du public et des critiques, avec un taux d’approbation de 96% sur Rotten Tomatoes, les raisons de sa fin sont dues au fait que le deuxième opus ne figurait pas dans le Top 10 du public. Sa créatrice, Linda Yvette Chavez, a déclaré : « Dans un monde où l’art révolutionnaire est marchandisé, nous devons repenser la façon dont nous le valorisons ».

2- Une autre vie

Le mois suivant, il a été confirmé que l’émission de mystère et de science-fiction n’allait pas continuer, malgré la sortie de son deuxième lot de chapitres en octobre 2021. Cela a été révélé par la protagoniste, Katee Sackhoff, qui a déclaré qu’elle voulait avec l’équipe revenir, mais ce n’était plus sous son contrôle. À partir du streaming, ils n’ont pas émis d’avis, mais on pense que leur apparition nulle dans les classements de reproduction en est la raison.

3- Le club des baby-sitters

Ce programme sur les adolescents qui vivent entre l’école et leur entreprise de garde d’enfants a été créé en juillet 2021, mais en mars de cette année, on savait qu’il n’aurait pas de deuxième saison. Comme les précédents, il convient ici que ses huit épisodes n’ont pas répondu aux attentes et qu’une faible statistique d’audience a été déterminante dans la prise de décision.

4- Fiche 81

La grande surprise de l’année a été que ce succès d’audience, qui était le plus regardé au monde au moment de son lancement, a également été annulé en mars. Immédiatement, le public a complètement rejeté la mesure, comprenant qu’il s’agissait d’une production de qualité qui devait continuer normalement. Au-delà de sa popularité, l’entreprise a souligné qu’elle n’avait pas atteint les chiffres proposés dès le début et que la réalisation d’une deuxième partie entraînerait un coût économique élevé.

5- Diablero

Arrivés dans les derniers jours de mars, ils ont également annoncé que cette émission mexicaine, basée sur le roman « El diablo m’a forcé », avait été annulée, malgré l’obtention d’un renouvellement pour un deuxième volet arrivé en janvier 2020. Selon les responsables, Il n’y avait pas de plans pour un nouveau scénario et l’histoire se terminerait de cette façon, bien qu’elle puisse être agréable de la même manière, peu importe le nombre de détails qu’elle a.

6- Sur le bord

Avril commencerait le mois au cours duquel plus de projets ont été éliminés, comme dans le cas de cette comédie dramatique écrite, réalisée et créée par Julie Delpy qui a été créée en septembre 2021 avec d’excellentes critiques. Comme d’autres émissions de la liste, les mesures d’audience n’étaient pas suffisantes pour convaincre l’entreprise et son manque de téléspectateurs était la principale raison pour laquelle elle n’aurait pas de suite.

7- La Cité des Fantômes

Cette série animée et faux documentaire, créée par Elizabeth Ito, avait obtenu 100% d’approbation sur Rotten Tomatoes et une note de 7,2/10 sur IMDb, mais a été victime d’un scandale qui s’est fait connaître à l’époque. Netflix a licencié Bill Rinda, responsable du leadership créatif pour l’animation originale et directeur du développement, ainsi que plusieurs de ses employés, ce qui a conduit à l’arrêt de ce projet et d’autres en cours de route.

8- Comment élever un super-héros

La deuxième surprise de l’année est venue avec l’annonce de l’annulation de cette émission créée par Carol Barbee, avec la curiosité qu’elle avait sorti sa deuxième saison quelques semaines plus tôt. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a poussé l’entreprise à prendre cette décision, car son audience n’avait pas été un problème car elle faisait partie du Top 10 mondial et cela a été précisé par Sammi Haney, l’un de ses protagonistes.

9- Bien plus que prêt

La quatrième annulation du mois est venue avec cette fiction de dix épisodes mettant en vedette Emily Osment, Olivia Macklin, Cinthya Carmon, Gregg Sulkin et Michael Hsu Rosen. Bien qu’il ait été officialisé qu’il n’aurait pas de renouvellement, les raisons spécifiques n’ont pas non plus été données et les rumeurs assurent qu’il s’agissait d’une affaire complètement liée à son audience et aux faibles notes des critiques.

10- Force spatiale

Arrivé au cinquième mois de l’année, la moyenne date limite a officialisé que la série mettant en vedette Steve Carell ne reviendrait pas pour un troisième volet. Sa deuxième partie était arrivée en février de cette année, faisant partie du Top 10 des vues mondiales lors de sa première semaine. Au-delà de cela, il y a eu une baisse notable de la réflexion du public et des entreprises indique que c’était aussi trop cher, donc ce n’était pas rentable pour eux à long terme.

11- L’évangile de minuit

Jusqu’à présent, cette série animée pour adultes, créée par Pendleton Ward et Duncan Trussell, est la dernière annulation Netflix officiellement signalée. Comme certains des programmes de la liste, il a fait l’objet de vives critiques de la part de la presse et du public, mais encore une fois, les chiffres d’audience sont vitaux pour l’entreprise et ne pas figurer dans le Top 10 des programmes les plus regardés était important, selon son co-créateur. .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂