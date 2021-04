Sony: contrats de développement mobile de jeux PlayStation

Une offre d’emploi récente de Sony semble impliquer que l’éditeur cherche à accroître sa présence dans l’industrie des jeux mobiles.

L’offre d’emploi, qui a été initialement découverte par Eurogamer, est la publicité pour Head of Mobile sur PLayStation Studios. Sony souhaite que le nouveau responsable de son département mobile « dirige le développement et la stratégie des jeux mobiles ».

Sony confiera au candidat sélectionné «l’adaptation des franchises PlayStation les plus populaires aux mobiles disponibles».

L’éditeur ne mentionne pas de titres spécifiques dans l’offre d’emploi. Cependant, Sony dispose d’une riche bibliothèque de titres à découvrir et pourrait lancer des versions mobiles de ses plus grands titres, notamment Uncharted, Gran Turismo, God of War, Ratchet & Clank et Marvel’s Spider-Man.

Le candidat retenu doit travailler sur un plan d’affaires d’une durée de trois à cinq ans. Il faudra donc probablement un certain temps avant que nous voyions des développements majeurs de la division mobile de Sony.