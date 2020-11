Pourquoi ‘Primer’ est l’un des meilleurs films de voyage dans le temps (et le plus compliqué)

Nous avons épousseté les diagrammes et nous avons fait craquer nos articulations pour vous dire pourquoi «Primer» est l’un des meilleurs films de voyage dans le temps. Selon vos goûts (et, apparemment, votre profession, car le travail de Shane Carruth effraie les ingénieurs) «Primer» pourrait même figurer en tête de votre liste des meilleurs films de voyage dans le temps. Et pourquoi?

Serait-ce à cause de son approche réaliste?

Dans «Primer», la découverte du voyage dans le temps n’est pas faite exprès, mais comme un effet collatéral d’une enquête visant à alléger la gravité des objets. Allez, quelque chose de similaire à la découverte du Téflon, du four à micro-ondes ou de la saccharine avec lequel je me trompe le matin que je suis toujours au régime.

Mais attention, le réalisme ne s’arrête pas là. Parce que le voyage dans le temps n’est pas quelque chose d’instantané, comme nous l’avons vu dans des centaines d’œuvres audiovisuelles ou littéraires, mais cela se produit au même rythme que le temps normal.

Laissez-moi vous expliquer: dans la machine «Primer», pour voyager six heures dans le passé, il faut rester six heures à l’intérieur. Et étant donné son atmosphère d’argon, les protagonistes ne peuvent pas respirer à l’intérieur, ils doivent donc se munir de bouteilles d’oxygène pour le voyage.

Plans sur plans, évidents ou cachés, passés et futurs

Dans une œuvre de fiction qui parle de voyage dans le temps, en règle générale, l’argument n’est généralement pas difficile à suivre pour une raison: Bien que la date de l’histoire soit équilibrée en avant ou en arrière dans le temps, l’expérience d’une personne est suivie ou ressentie de manière linéaire.

Jusqu’à une certaine partie du film, «Primer» peut sembler le même que les autres car les premiers voyages d’Abe et Aaron sont simples. Ils mettent la machine en marche, partent, s’isolent, retournent à la machine et entrent juste avant qu’elle ne s’arrête pour voyager dans le temps.

Mais viennent ensuite les courbes, que la vidéo ci-dessus tente de surmonter avec des schémas et une explication nette. Parce que, dans le monde de ‘Primer’, si vous voyagez dans le passé et changez quelque chose qui empêche votre moi passé d’entrer dans la machine, alors la symétrie est cassée et il y a un doublement. Sans oublier que la complexité augmente de façon exponentielle lorsque vous voyagez dans le temps avec une autre machine, pour la monter dans le passé et la faire fonctionner derrière le dos d’autres versions de vous-même.

‘Primer’ peut au premier abord sembler identique à d’autres films de voyage dans le temps, mais les courbes viennent plus tard …

Une fois la symétrie rompue, avec d’autres versions des personnages avec leur propre agenda, il devient impossible pour les protagonistes originaux de même concevoir ce qui se passe. Et pendant ce temps, ses autres versions, plus conscientes mais tout aussi délirantes de ce qui peut se passer à ses dépens, ont deux options: se désengager ou tenter de contrôler l’avenir.

De tout cela, nous tirons une leçon précieuse: si nous avions la capacité de voyager dans le temps, à moins de garder notre interaction ridiculement basse, un petit changement pourrait brouiller notre perception de ce qui se passe en apportant des conséquences inattendues.

Cliquez sur l’image ridiculement grande pour la voir à sa taille normale

Pas de machine, pas de voyage

Un autre succès de «Primer» dans son approche réaliste est que, selon certaines théories sur le voyage dans le temps, vous ne pouviez pas vous déplacer jusqu’à un point avant la mise sous tension de la première machine temporaire.

Autrement dit, pas de voyage à des millions d’années dans le passé (comme dans «The Sound of Thunder» de Ray Bradbury) ou un millénaire dans le futur (comme «The Time Machine» de HG Wells). La machine n’est pas seulement la locomotive, mais aussi les rails et sans elle il n’y a pas de voyage, quelque chose que nous avons également vu dans «Los cronocrmenes» de Nacho Vigalondo.

Les bonnes manières au-dessus du temps

Les raisons que je vous ai données auparavant sont plus que suffisantes pour faire de ‘Primer’ un film culte bien mérité et l’un des meilleurs du genre, mais je pense que son principal attrait réside dans ses personnages.

Abe et Aaron ne font pas face à la fin du monde. Ils n’essaient pas d’éviter une catastrophe, peut-être un incident lors d’une fête, mais rien de spectaculaire ou de très tragique. Et pourtant, les conséquences sont catastrophiques sur le plan émotionnel.

Parce qu’ils ne sont pas satisfaits de gagner de l’argent en jouant à court terme sur le marché boursier, mais ils veulent explorer les limites physiques et morales. Et les choses sont cachées, manipulées, observées. Ils font des plans dans les plans, ils se retrouvent avec diverses versions d’eux-mêmes errant dans le monde sans pouvoir revendiquer ce qu’était leur vie. Et pire encore, leur amitié est brisée.

En fin de compte, «Primer» est plus lié au «réseau social» qu’à «Retour vers le futur» car il montre que nous sommes tous une invention loin de devenir une mauvaise personne pour les autres. Et quoi, sur le chemin, Il ne faut pas se demander si on a fait la bonne chose pour découvrir le feu, mais si on peut supporter la vue d’un feu.