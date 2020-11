PS5: Comment désactiver les captures d’écran et les vidéos automatiques des trophées

C’est plutôt cool que ça PS5 capture nos moments les plus épiques sous forme d’images. Parce que tout comme sur la PS4, la console de nouvelle génération en prend un Capture d’écran up, si vous avez remporté un trophée, encore plus: récemment Vidéos de trophées être compris.

Malheureusement, la fonction ne prend pas beaucoup d’espace de stockage et le moment du défi déverrouillé n’est pas toujours si épique qu’il faut absolument le capturer pour la postérité. Nous expliquons ici comment désactiver les captures d’écran et les clips du trophée sur la console.

Désactiver les captures d’écran et les vidéos de trophées sur PS5

Pour désactiver la fonction, visitez simplement le Réglages votre PlayStation 5 et sélectionnez l’élément de menu du bas Enregistrements et diffusions. Là vous pouvez sous trophées Désactivez ou activez les captures d’écran des trophées et les vidéos indépendamment les unes des autres.

Ici, vous pouvez désactiver l’enregistrement automatique des trophées. © VOUS / 45secondes.fr

Vous êtes déjà débarrassé des enregistrements du Trophée et vous êtes désormais responsable de documenter vous-même vos réalisations. Cela vous permet également d’économiser beaucoup d’espace de stockage sur le SSD de la PlayStation 5, le déjà très limité est. Comment libérer de la mémoire supplémentaire ici, vous pouvez lire dans cet article:

