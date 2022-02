 »Indiana Jones 5 » a complètement terminé ses enregistrements

Le producteur Franck Marshall a confirmé via son compte Twitter que le tournage du film longtemps retardé était terminé. »Indiana Jones 5 »marquera le retour de Harrison Ford comme l’aventurier avec le fouet et l’iconique fedora. Le cinquième volet était en production sous la direction de Steven Spielbergmais en raison de revers avec d’autres emplois cinématographiques, il a dû démissionner et a passé la direction à James Mangoldqui est l’actuel directeur de cet épisode.

Bien que l’on ne sache rien de l’intrigue, on s’attend à ce que ce soit le dernier épisode dans lequel Ford incarne Indiana Jones, « passant le flambeau » à quelqu’un d’autre pour poursuivre l’héritage de l’aventurier légendaire. Les acteurs qui ont été mis en place pour co-vedette dans ce film sont Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelse, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas.

Le développement de »Indiana Jones 5 », un film qui n’a actuellement pas de titre officiel, a lieu depuis la sortie du dernier film de la saga »Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal » en 2008. Depuis lors, Georges Lucas discuté des idées pour le prochain épisode, qui a finalement été livré à kathleen kennedy lorsqu’elle est devenue présidente de lucasfilm en 2012. Le projet a été mis en veilleuse afin de se concentrer sur les films Star Wars suivants.

» Indiana Jones 5 » a recommencé à tourner en juin et a dû faire face à plusieurs obstacles entre la pandémie de COVID-19 et une blessure à l’épaule que Ford a subie quelques semaines seulement après le début de la production. En octobre, la bande a subi un retard important dans la sortie du film, la déplaçant de près d’un an par rapport à sa date initiale.

En commençant par la réalisation de Spielberg, cela a changé en 2020 lorsque Mangold a rejoint le projet en tant que réalisateur. Le réalisateur souhaitait confier la responsabilité à quelqu’un de plus jeune afin d’apporter une touche plus moderne à l’univers d’Indiana Jones, considérant que Mangold serait le réalisateur idéal pour accomplir cette tâche.

» Indiana Jones 5 » sortira enfin en salles 30 juin 2023il reste donc encore plus d’un an pour voir le résultat final et la suite de l’une des sagas les plus emblématiques du cinéma.