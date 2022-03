 »Mort sur le Nil » sera disponible sur HBO Max, Hulu et Star+

Après sa sortie en salles en février, « Mort sur le Nil » sera disponible sur les services de streaming Hulu et hbo max fin mars. Le film réalisé par et interprété par Kenneth Branghqui joue le détective excentrique Hercule Poirot, est basé sur le roman de Christie Agathe du même nom, et suit un meurtre mystérieux qui se produit lors d’une excursion en bateau autour du Nil.

Le roman a été initialement publié en 1937 et est l’une des œuvres les plus réussies de Christie. Le film, comme les romans de Christie, présente des paramètres détaillés comprenant souvent des lieux mondiaux qui permettent au public de se livrer à son explorateur intérieur.

Auparavant, Branagh avait également joué Poirot dans le film « Mort sur l’Orient Express », servant de la même manière de réalisateur de ladite bande. Où l’on a pu voir un environnement arctique et enneigé, contrairement à »Mort sur le Nil », qui présente une zone aride et désertique.

Parallèlement à ces décors magnifiques et uniques, les adaptations de Branagh s’appuient également sur la tendance de Christie à la narration riche en personnages, mettant en vedette un large éventail de personnages très différents racontant des histoires qui se heurtent souvent les unes aux autres.

»Mort sur le Nil » raconte l’histoire d’une lune de miel qui a mal tourné lorsqu’un luxueux voyage en bateau à vapeur se transforme en scène de crime. Poirot tente de résoudre un meurtre des plus odieux alors que le navire flotte au-delà de vastes paysages désertiques et des pyramides de Gizeh. Le luxe et le glamour des invités du navire contrastent avec l’écosystème rude mais magnifique qui les entoure.

Le film a un excellent casting, avec des acteurs comme Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, et Letitia Wright.

» Death on the Nile » sera disponible en streaming sur Hulu et HBO Max aux États-Unis à partir de 29 mars 2022. Il sera disponible en Étoile+ en Amérique latine le 20 avril 2022 et sur Disney+ en Europe le 30 mars 2022.