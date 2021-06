Pourquoi plus d’ordinateurs portables n’ont-ils pas de RAM évolutive ? | Demandez à un expert

Q : Pourquoi la RAM soudée est-elle si courante dans les ordinateurs portables ? Cela semble très hostile aux acheteurs. Pour obtenir la quantité de mémoire que je veux, mes options se limitent à des ordinateurs portables de jeu extrêmement coûteux, mais je n’ai besoin que des spécifications d’un ordinateur portable de milieu de gamme.

R : Les modules SODIMM remplaçables rendent réalisables des configurations de mémoire peu courantes dans les budgets et les moyennes gammes, c’est certain. Mais votre description suggère que vous envisagez des ordinateurs portables ultraportables, ce qui est probablement la raison pour laquelle vous vous lancez dans votre quête de RAM remplaçable.

Les ordinateurs portables fins et légers ont tendance à utiliser de la RAM DDR4 (alias LPDDR4) à faible consommation, qui est un type qui nécessite une soudure. Pourquoi le choisir plutôt que la variété SODIMM ? Au-delà de l’avantage direct sur la durée de vie de la batterie, le LPDDR4 a également l’avantage de prendre moins de place, et pas seulement en hauteur. L’espace gagné en utilisant la mémoire soudée aide à garder l’ordinateur portable mince et peut être utilisé à d’autres fins, comme le refroidissement ou une batterie plus grosse.

Ces avantages ont probablement la priorité pour les fabricants par rapport à l’activation de la RAM réparable par l’utilisateur. La plupart des fournisseurs conservent des données sur ce que les gens achètent, et le plus souvent, les consommateurs acceptent la RAM soudée car ils sont plus intéressés par un PC compact qui reste froid et dure longtemps entre les charges. En fait, la plupart des gens ne pensent même pas à la possibilité d’améliorer la mémoire jusqu’à ce que quelqu’un comme vous ou moi vienne nous poser la question. (Vous savez, cette conversation : « Devrais-je remplacer mon ordinateur portable ? Cela devient lent lorsque j’ouvre trop d’onglets de navigateur. » « Eh bien, pouvez-vous mettre à niveau la RAM ? Découvrez-le d’abord. »)

Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) La RAM soudée présente des avantages qui peuvent l’emporter sur celui de permettre aux utilisateurs de mettre à niveau la RAM après l’achat.

De plus, comme les voitures, les fabricants d’ordinateurs portables conçoivent chaque modèle en pensant à un public cible. Un public à petit budget, par exemple, est plus susceptible de privilégier l’évolutivité en tant que fonctionnalité plutôt qu’une durée de vie de la batterie plus longue ou une machine maigre, car ils ne peuvent pas se permettre de maximiser toutes les spécifications dès le départ. Ainsi, vous êtes plus susceptible de trouver de la mémoire remplaçable par l’utilisateur dans ces machines.

En remontant la pile, l’accent est mis sur un ordinateur portable plus portable et plus durable. Mais il est également incongru d’associer un système de niveau intermédiaire (pensez à Core i5 ou Ryzen 7) avec, disons, 64 Go de RAM. Très peu de personnes achetant des ordinateurs portables de cette gamme utiliseraient autant de mémoire. Comme l’a dit un membre du personnel, la plupart des gens n’achètent pas une Toyota Corolla ou même une Toyota Camry en s’attendant à des sièges en cuir italien de qualité supérieure.

Mais dans la règle des extrêmes haut de gamme, les configurations avec 64 Go ou 128 Go de RAM sont courantes. (Après tout, qui veut voir un processeur Core i9 et un RTX 3080 enchaînés à seulement 16 Go de mémoire ?) Ajoutez à cela l’environnement actuel, où les crypto-mineurs ont commencé à acheter des ordinateurs portables pour poursuivre leurs efforts, et les vendeurs en ont encore plus l’incitation à s’attarder sur les cloches et les sifflets pour décourager ces achats opportunistes. Ce qui vous met malheureusement en retrait.

Cela dit, vous pouvez trouver des ordinateurs portables de milieu de gamme avec des modules remplaçables par l’utilisateur, comme le Dell XPS 15 et le Lenovo Legion 5i. Vous devrez peut-être faire des compromis – peut-être que le système ne fonctionnera pas aussi longtemps sur batterie, ou qu’il sera plus volumineux, ou que vous paierez toujours pour une meilleure carte graphique discrète que vous ne le vouliez vraiment – mais ils sont là-bas. Et ils ne coûteront pas autant qu’un remplacement de bureau RTX 3080 entièrement chargé.

