Star Trek: Discovery Saison 3 – Qui sont les Qowat Milat?

L’actuel 3e saison de Star Trek: Découverte a tenu divers changements prêts pour les personnages et le public. Les surprises finies le nouveau statu quo déchirer aussi dans le nouveau Épisode 7 ne partez pas, car cette fois les personnages principaux partent à la planète Ni’Varqui s’appelait autrefois Vulkan.

J’essaye toujours le nôtre Protagoniste Michael Burnham, la cause de le feu mystérieux et elle croit fermement que les archives volcaniques pourraient l’aider à résoudre le mystère. Pour obtenir les résultats, elle doit défendre leur thèse, cependant et cette fois reçoit une aide inattendue: d’un Qowat Milat.

Star Trek: Discovery reprend un élément de Star Trek: Picard avec Qowat Milat

Les Qowat Milat sont un Ordre romulien des religieuses guerrières. Les hommes étaient autorisés à étudier leurs enseignements et leurs arts martiaux, mais ils étaient impossible de devenir membre à part entière de la commande. Elnor, un jeune Romulien formé par les guerriers, rejoint le « Star Trek: Picard » l’ancien amiral de Starfleet Jean-Luc Picard.

Guerrier Qowat Milat Elnor dans « Star Trek: Picard » (© CBS)

S’il y a un Qowat Milat rejoint quelqu’un et se consacre à sa cause, comme le fait la mère de Michael dans le nouvel épisode Discovery ou Elnor avec Picard, alors il faut idéalement un combat sans espoir le sien. Ces cas sont considérés comme particulièrement honorables. Votre priorité absolue peut être incluse « Ouverture totale » résumer, car leur enseignement le plus important est de communiquer des émotions sans aucun filtre. Une tâche dans laquelle Gabrielle Burnham sa fille veut aider.

Mais pourquoi la commande est-elle maintenant sur Vulkan?

Comme nous l’avons appris dans l’épisode actuel plusieurs Romuliens avant la destruction de leur monde natal évacué vers le volcan volonté. Cela a entraîné divers changements sur la planète et les peuples autrefois séparés devaient maintenant réapprendre un peuple devenir.

Le Qowat Milat est venu à Vulkan de Romulus – une heureuse coïncidence, car aussi Grâce à l’aide de sa mère Michael pouvait enfin obtenir les informations indispensables. Les prochains épisodes de « Star Trek: Discovery », qui apparaissent exclusivement sur Netflix tous les vendredis, doivent montrer s’ils vous aideront à résoudre l’énigme du feu.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂