La bande-annonce de la saison 3 de Titans apporte Red Hood et peut-être un nouveau Joker à HBO Max

HBO Max a dévoilé la première bande-annonce de Titans saison 3. Et cela met en place énormément de choses en peu de temps. Une grande partie de l’intrigue pour la saison à venir est gardée secrète, mais il avait déjà été révélé que les méchants Scarecrow et Red Hood causeraient des problèmes à nos héros cette fois-ci. Oui, nous en avons un avant-goût, mais nous pouvons également, de manière assez intrigante, avoir une nouvelle vision du Joker.

Le teaser s’ouvre sur des images intrigantes dans l’obscurité de la nuit. Il se déroule dans un carnaval et un officier de Gotham PD a été pendu avec un grand sourire sur son visage. Nous entendons alors un rire à la Joker, qui semble taquiner l’arrivée du méchant Batman dans cet univers. Au-delà de cela, nous avons obtenu un grand nombre de photos collectées présentant davantage de ce qui est à venir. Nous apercevons Curran Walters dans le rôle de Red Hood et ce qui semble être notre nouvel épouvantail, mais seulement de dos. Tout semble exceptionnellement sombre et assez sombre.

Alors que les détails sont actuellement un peu minces, Titans saison 3 voit « les circonstances attirent nos héros à Gotham City, où ils retrouveront de vieux amis et feront face à de nouvelles menaces ». Nous aurons probablement une bande-annonce plus longue dans les semaines à venir, un peu plus proche de la sortie, qui en révélera plus. Mais il est clair que de nombreux méchants emblématiques des pages de DC Comics sont sur la table cette fois-ci. Surtout si nous obtenons vraiment une nouvelle version du Clown Prince of Crime.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Dick Grayson/Aile de nuit, Anna Diop comme Kory Anders/Starfire, Teagan Croft comme Rachel Roth/Raven, Ryan Potter comme Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie comme Donna Troy/Wonder Girl, Curran Walters comme Jason Todd/Red Hood, Joshua Orpin comme Conner Kent/ Superboy, avec Alan Ritchson dans Hank Hall/Hawk, Minka Kelly dans Dawn Granger/Dove et Damaris Lewis dans Blackfire. Savannah Welch fait également ses débuts en tant que Barbara Gordon, avec Vincent Kartheiser arrivant en tant que Dr Jonathan Crane, alias Scarecrow. Jay Lycurgo rejoint également l’ensemble cette saison sous le nom de Tim Drake.

Titans a fait ses débuts sur le service de streaming DC Universe. L’idée était que DC ait un hub dédié aux fans. Mais lorsque HBO Max est devenu une partie importante de la stratégie commerciale de WarnerMedia, la plupart des films et émissions de télévision de DC sont passés à la plate-forme. Par conséquent,Titans a changé les services de streaming et DC Universe est devenu un service d’abonnement dédié aux bandes dessinées. Patrouille du destin et Harley Quinn passent également à HBO Max pour leurs prochaines saisons.

Le spectacle a été développé par Akiva Goldsman, Geoff Johns et Greg Berlanti. Johns, Berlanti, Greg Walker et Sarah Schechter sont les producteurs exécutifs. Titans saison 3 revient avec ses trois premiers nouveaux épisodes le 12 août sur l’application de streaming HBO Max. Assurez-vous de vérifier par vous-même la nouvelle bande-annonce.

