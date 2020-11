13 histoires extrêmement troublantes de Sasaengs qui ont poussé les choses trop loin

Idoles K-Pop ‘ sasaeng les fans franchissent la frontière entre l’amour et l’obsession et étouffent leurs idoles bien-aimées. Cela arrive beaucoup trop de fois, mais voici 13 moments extrêmes où ces fans sont allés trop loin avec leur obsession.

1. Tentative d’enlèvement d’EXO

Les fans de Sasaeng iront à tous les extrêmes pour passer du temps avec leurs idoles comme EXO découvert.

Au cours de leurs premières années, EXO venait de terminer l’un de leurs horaires. Ils ont émergé d’un bâtiment où ils travaillaient et se sont dirigés vers ce qu’ils pensaient être leur fourgonnette. Le directeur a pensé que quelque chose n’allait pas et les a empêchés d’entrer.

Il s’est avéré que c’était un bon appel car les fans de sasaeng avaient loué une camionnette identique à celle des EXO et se garaient là où leur camionnette attendait normalement!

Dieu merci, tous les garçons étaient en sécurité!

2. La poursuite de BTS

BTS est l’un des groupes les plus en vogue, tant en Corée qu’à l’étranger. Malheureusement, leur popularité présente certains inconvénients.

Une fois, alors que BTS tournait en Suède, ils se sont arrêtés dans un café pour manger un morceau et se détendre un peu. Un groupe de fans de sasaeng regardait et attendait dehors que les garçons émergent. Incertain, le caméraman a décidé de sortir et de leur demander de bouger. Au lieu de bouger, les fans ont fait semblant de partir mais ont commencé à courir après les garçons quand ils sont sortis.

Heureusement, les garçons ont pu s’échapper!

3. Accident de voiture de Kim Heechul

Super Juniorde Heechul une fois rencontré des fans qui l’ont blessé.

Un jour, il conduisait quand il a remarqué que des fans de sasaeng le suivaient avec leur voiture. Comme il ne voulait pas particulièrement être suivi, il essaya de les perdre. Il a emprunté diverses voies pour tenter de s’enfuir mais a fini par avoir un accident de voiture en le faisant.

Alors que c’était déjà assez grave qu’ils l’avaient essentiellement fait entrer dans l’accident, il souffrait également d’une jambe cassée à cause de cela!

4. Éventails travestis d’EXO

Tout le monde s’attend à une certaine intimité quand il est dans la salle de bain, y compris les idoles K-Pop. Malheureusement pour EXO, ils ont autrefois été victimes de fans qui ont décidé de s’immiscer sur eux dans cet espace privé.

Les garçons ont rencontré une fois des fans féminines de sasaeng qui sont entrées dans la salle de bain que les garçons utilisaient. Bien que cela puisse déjà être choquant, les fans se sont même rasé la tête et se sont habillés comme des garçons pour ne pas se méfier! Ce serait un euphémisme de dire que les garçons n’étaient pas satisfaits de leur numéro!

Depuis, les membres montent à tour de rôle la garde devant l’entrée de la salle de bain pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise!

5. Signature du fan en colère de SEVENTEEN

Les événements de signe de fan sont censés être des occasions heureuses où les fans peuvent interagir avec leurs idoles. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

Au cours d’une DIX-SEPT signature de fan, un fan de sasaeng s’est fâché contre Joshua. Elle a commencé à lui lancer des objets au grand choc de tout le monde. Même quand elle a déménagé, elle a continué son assaut!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

L’événement entier s’est arrêté à cause de ses actions, et un manager a dû rapidement escorter le fan loin des membres et a dû la conduire hors de la salle.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle s’était comportée de cette façon, elle a dit qu’elle était en colère d’avoir dépensé autant d’argent pour le voir, mais il ne souriait pas et personne d’autre!

6. Les fans de Wanna One’s Trespassing

J’en veux un n’étaient pas étrangers aux situations de sasaeng mais ils ont vécu un moment particulièrement intense lorsqu’ils ont visité MBC de filmer Idole de la semaine.

Pendant leur séjour, les fans de sasaeng ont envahi le bâtiment du studio. La foule ne cessait de croître et bientôt les fans inondaient le trottoir ainsi que le hall de l’immeuble.

Ils ont également repris les cafés voisins mais ne se sont pas souciés de commander quoi que ce soit. Divertissement YMC n’a pas été impressionné par les fans et a exprimé leur désir de partir.

Nous avons demandé aux fans de se disperser mais ils ne bougent pas. Les plaintes que nous recevons des résidents locaux sont un problème, mais nous nous inquiétons également pour la sécurité des fans qui attendent dehors dans cette vague de chaleur. Nous demandons qu’ils se dispersent rapidement. – Divertissement YMC

Finalement, le studio en avait assez et la police a été appelée pour gérer la situation extrême!

En raison des fans qui sont venus au plateau de «Weekly Idol» et occupent le hall et l’ascenseur du bâtiment, ainsi que les trottoirs, nous avons reçu une tonne de plaintes. Le bâtiment du studio d’enregistrement est une propriété privée. Si vous continuez à l’occuper sans réfléchir, cela sera signalé à la police (cela a déjà été signalé). Nous demandons aux fans de rester en ordre. – Idole de la semaine

7. Les fans d’intrusion de G-Dragon

Les fans de Sasaeng campaient à l’extérieur de G-DragonLa maison attend pour apercevoir la célèbre idole.

Bien que ce soit déjà déjà assez qu’ils attendaient G-Dragon, il n’était pas le seul à y vivre! Sa mère et sa sœur ont eu peur des fans et ne voulaient pas quitter la maison elles-mêmes. G-Dragon a dû envoyer un tweet leur demandant d’arrêter!

요즘 따라 어린 친구들 이 집 까지 찾아온다 .. 현관 문앞 까지도 .. 다 이해 하는데 이건 정말 아닌듯 싶다 .. 엄마 랑 누나 가 밤 에 집 에 들어 오다 너무 놀란다 들 .. 숨어 있지 마라 집 은 오지 말아 줘 – G-DRAGON (@IBGDRGN) 28 février 2013

De nos jours, les enfants me suivent jusqu’à ma maison… jusqu’aux portes… je comprends mais ça doit s’arrêter… ma mère et ma sœur ont peur… ne vous cachez pas devant. – G-dragon

8. Enregistrements secrets d’EXO

Les idoles ont beaucoup de travail à faire à l’étranger et, par conséquent, doivent rester dans des hôtels, mais parfois les sasaengs peuvent les infiltrer et faire des ravages.

Lors d’un voyage à l’étranger, EXO a séjourné dans un hôtel dans lequel les fans de sasaeng avaient réussi à pénétrer par effraction. Ils ont installé des caméras dans la salle de sport de l’hôtel. Heureusement, Suho remarqua ces caméras et couvrit rapidement son visage tout en les signalant à son manager.

Ce n’est pas la seule chose que les fans ont faite. Ils ont également pu installer des caméras dans certaines salles des membres ainsi que des microphones!

Après avoir sorti des clips audio, ils ont fait face à la colère des EXO-L, qui étaient très en colère que ces supposés fans aient fait quelque chose comme ça.

9. Grab d’aéroport de BTS

BTS est probablement habitué à une forte participation dans les aéroports, mais ils savent également que ce n’est pas toujours une bonne chose.

Lorsque le groupe s’est rendu en Indonésie pour l’une de leurs performances, ils ont été accueillis de manière un peu inattendue. Les fans de Sasaeng se sont emparés de chaque membre et les ont également précipités.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Ils ont également tenté de s’emparer de leurs biens. Les fans de Saeaeng particulièrement ciblés Jungkook qui a eu du mal à s’enfuir.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il y avait un fan qui pouvait être entendu dans quelques vidéos de l’incident qui criait aux sasaeng d’arrêter de toucher les garçons, donc au moins il y avait d’autres fans qui les recherchaient!

10. Twitter piraté de Choi Siwon

Super Junior SiwonC’est peut-être le prince des médias sociaux, mais cela semble avoir un prix.

Début 2012, son compte Twitter a été piraté. Après avoir pris le contrôle de son compte, il a demandé à la personne de ne plus recommencer.

Quelqu’un a piraté mon compte. Je sais qui l’a fait, mais je ne vais pas le dire. Ne recommencez pas! – Siwon

Malheureusement pour le chanteur, c’est arrivé une seconde fois! Les fans ont été les premiers à soupçonner qu’il avait été piraté et étaient encore plus sûrs lorsque Siwon a publié plus tard une série de tweets demandant aux gens de respecter sa vie privée.

Vraiment aimer quelqu’un, c’est comprendre et prendre soin d’eux, ne pas envahir leur vie privée, les traquer ou répandre des rumeurs sans fondement à leur sujet. – Siwon Choi (@siwonchoi) 8 mai 2012

Fellow membre, Leeteuk est également devenu inquiet pour son propre compte tweeté sa propre demande de ne pas être piraté!

11. Harcèlement sexuel de Kim Jaejoong

Une fois, Jaejoong pensait qu’il faisait simplement une belle pause dans un sauna, mais il s’avère que cela se transformerait plutôt en un cauchemar. Pendant son séjour là-bas, un fan de sasaeng s’est faufilé sur Jaejoong.

Pendant ce temps, il était complètement inconscient du fait que le fan était là depuis qu’il dormait profondément! Le fan a rapidement pris une photo et l’a postée sur de nombreux tableaux de fans internationaux avec la légende: « Jaejoong dort maintenant dans un sauna. » Si cela ne suffisait pas déjà, elle se vantait même de l’avoir embrassé pendant qu’il dormait!

12. Note sanglante de Taecyeon

Bien qu’il existe de nombreuses notes de fans innocentes et douces, 14hde Taecyeon une fois reçu l’une des notes les plus dérangeantes autour.

Il a reçu une note extrêmement effrayante disant: «Vous ne pouvez pas vivre sans moi.» Ce qui a aggravé les choses, c’est que la note était écrite dans le sang! Elle a posté qu’elle l’avait écrit avec le sang de son tampon menstruel.

Quand les autres fans ne pouvaient pas vraiment y croire, elle a de nouveau posté une photo d’un tampon sanglant comme preuve présumée. Ses fans étaient absolument dégoûtés par ce prétendu cadeau et lui ont répété à plusieurs reprises qu’elle devait s’excuser. Finalement, elle a présenté des excuses, disant: «Je suis très obsessionnel mais je ne suis pas un sasaeng, je suis désolé.»

13. Tentative d’enlèvement de Kim Yoo Jung

Quand Kim Yoo Jung était à l’école primaire, une fan de sasaeng est venue hardiment à son école. Il a alors dit à son professeur qu’il était là pour la chercher.

Bien que cela puisse être assez effrayant, il se faisait passer pour son père! Il a tenté de l’emmener avec lui, mais le professeur a suspecté que quelque chose était un peu étrange. Elle a ensuite demandé à Kim Yoo Jung si elle le connaissait. Quand elle a dit non, le professeur a appelé les flics.

Heureusement, Yoo Jung allait bien!