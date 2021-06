18 noms de célébrités que vous dites peut-être mal

Vous prononcez mal les noms des célébrités, probablement.

Mais ce n’est pas grave : vous êtes en bonne compagnie, parce que nous en sommes coupables aussi. Les célébrités sont aussi diverses dans leur façon d’épeler et de prononcer leurs noms que nous le sommes (probablement plus, étant artistes et tout) et il est presque impossible de suivre tout le monde.

Heureusement, AUJOURD’HUI est là pour vous aider. Voici une liste de 18 célébrités que vous reconnaîtrez et que vous avez peut-être même vues dans des films ou à la télévision ou sur vos étagères… mais n’avez peut-être jamais dit leurs noms juste avant – et Jake Gyllenhaal, nous vous regardons !

Alicia Silverstone. Frazer Harrison / Getty Images

Alicia Silverstone

Dites : « Ah-LEE-voir-ah »

La star de « Clueless » a récemment noté sur TikTok que c’était la façon de dire son prénom (son nom de famille semble assez simple).

Mariska Hargitay. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Mariska Hargitay

Dites : « Mar-ISH-kah Har-GIH-tay »

La star vétéran bien-aimée de « Law & Order: SVU » semble enfin avoir du succès avec son nom d’origine hongroise, mais le dire avec ce petit « ish » au milieu est plutôt amusant!

Saoirse Ronan. Barcroft Media via Getty Images

Saoirse Ronan

Dites : « SUR-sha Ronan »

Nous savons que vous allez vouloir dire le prénom de la star de « Lady Bird » née dans le Bronx et élevée en Irlande avec un très gros « OW » au milieu, mais croyez-nous, la langue irlandaise fait ces choses différemment.

Zendaya. Document / AMPAS via Getty Images

Zendaya

Dites : « Zen-DAY-euh »

La star d' »Euphoria » ne porte qu’un seul nom, et celui-ci suffit à dérouter les gens. Gardez le « jour » là-dedans et tout ira bien.

Ariana Grande. Getty Images

Ariana Grande

Dites : « Ar-ee-an-uh GRAND-ee »

La princesse de la pop et nouveau juge de « Voice » a déclaré dans une interview à la radio en 2018 que son grand-père avait une prononciation (« GRAND-ee ») mais que son frère l’a ensuite changé en « GrAHn-day », mais elle a dit qu’elle préférait l’ancienne méthode.

Neil Gaiman. Mike Marsland / WireImage

Neil Gaiman

Dites : « Neel GAY-man »

L’auteur de « Coraline » et « Sandman » et co-auteur de « Good Omens » comprend pourquoi vous pourriez dire « GUY-man », mais ce n’est vraiment pas comme ça. « Ceux qui se sont toujours trompés me confondraient avec Neil Diamond », a-t-il déclaré à ADAMICradio en 2018.

Rihanna. Dimitrios Kambouris / Getty Images pour Bergdorf Goodman

Rihanna

Dites : « Ree-HAHN-euh »

Le nom de l’interprète de « What’s My Name » est plus facile à prononcer que vous ne le pensez.

Amanda Seyfried. Chris Pizzello / Getty Images

Amanda Seyfried

Dites : « Ah-man-duh SIGH-fred »

La star de « Mank » veut que vous arrêtiez de mettre un « G » dur dans son nom de famille et que vous n’incluiez pas « frit », comme « poulet frit ». Cela dit, elle a noté dans une interview de 2012 pour Hollywood Streams que sa sœur le prononce différemment !

Joe Manganiello. David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

Joe Manganiello

Dites : « Mang-GAH-nello »

Nous ne prendrons pas la peine de vous dire comment prononcer « Joe », mais faites-nous confiance : l’acteur de « Magic Mike » et mari de Sofia Vergara n’a pas besoin que vous mettiez plus de consonnes là-dedans, comme il l’a dit à Just Jared en 2014.

Gal Gadot. Keith Mayhew / LightRocket via Getty Images

Gal Gadot

Dites : « Gal Gah-dote »

Pour la star de « Wonder Woman » d’origine israélienne, commencez par « Gal » comme dans « My Gal Sal », puis gardez votre « o » long dans le nom de famille, comme dans « to doter on quelqu’un ».

Chiwetel Ejiofor. Jeff Spicer / Getty Images

Chiwetel Ejiofor

Dites : » Mâchez-le-bien EDGE-ee-oh-four »

Le nom nigérian de la star d’origine britannique nominée aux Oscars ne commence pas par « Chi », comme le surnom de « Chicago »; c’est « mâcher ». Quant à son nom de famille, gardez le « bord » là-dedans mais rendez ce « d » un peu plus doux que la normale.

Ralph Fiennes. Felix Härhager / alliance photo via Getty Image

Ralph Fiennes

Dites : « amendes RAY-ph »

Fiennes, deux fois nominée aux Oscars et star de « The Dig », a l’un des noms les plus difficiles, car il ressemble à une chose et est en fait tout autre chose. L’acteur Rafe Spall a évité le problème du « ph » avec le nom d’origine normande, mais le concept est le même. Quant à son nom de famille, pensez juste « amendes » comme si vous ne ramenez pas votre livre de bibliothèque à temps et tout ira bien. Et soyez heureux qu’il n’utilise que ces noms ; Le nom complet de Fiennes est en fait Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes.

Daniel Kalouya. Matt Petit / AMPAS via Getty Images

Daniel Kaluuya

Dites : « Kuh-LOO-ya »

« Daniel », vous aurez probablement une poignée ; c’est le nom de famille d’origine ougandaise du lauréat d’un Oscar qui pourrait vous faire trébucher.

Jake Gyllenhaal. John Shearer / WireImage

Jake Gyllenhaal

Dites : « YILLEN-hoo-leh-hay »

Aller avec un « G » dur ou doux sur celui-ci? La réponse est « ni l’un ni l’autre ». C’est un nom d’origine suédoise que Conan O’Brien a mis tout son corps à prononcer avec l’acteur en 2012. Gyllenhaal a déclaré que son point de vue était correct en Suède « et Ikea », mais il semblait résigné à ce que personne ne le fasse jamais correctement. Même ses co-stars de « Prince of Persia » ne savaient pas comment le dire ou l’épeler en 2010. (Référencez également sa sœur actrice Maggie, qui a probablement les mêmes problèmes.)

Lupita Nyong’o. Jamie McCarthy / Getty Images

Lupita Nyong’o

Dites : « Loo-pee-ta Nuh-YONG-oh »

L’acteur kenyan-mexicain de « Black Panther » a peut-être une apostrophe à la fin de son prénom, mais vocalement, elle semble venir au début de ce mot. Au moins, l’animateur de « Tonight Show » Fallon semblait avoir raison lorsqu’ils ont parlé en 2014.

Milo Vintimille. Steve Granitz / WireImage

Milo Vintimille

Dites : « Mon-bas VEN-teh-milli-ya »

C’est un long « I » dans le prénom de l’acteur de « This Is Us », puis gardez ce « g » dans son nom de famille doux et il devrait sortir de la langue.

Hassan Minhaj. Kevin Winter / Getty Images pour Turner Sports

Hassan Minhaj

Dites : « HASS-en MIN-hahj »

Le charmant animateur de « Patriot Act » a entendu beaucoup de variations sur son nom, mais il a corrigé Ellen DeGeneres dans son émission sur le fait de le prononcer lorsque les choses se sont détraquées en 2019. Fondamentalement, gardez l’accent et ne laissez pas les voyelles mener vous vous égarez.

Peter Krause. Trae Patton / Getty Images

Peter Krause

Dites : « KROW-za »

« J’ai grandi en m’appelant Peter ‘KROW-zee’, donc ma sœur et moi sommes devenus ‘Mauvais Krause' », a déclaré la star de « Parenthood » et « Six Feet Under » à Kelly Clarkson en janvier. Quand il a déménagé à New York, cependant, il a fait un changement et l’a fait « KROW-za », c’est ainsi qu’il serait prononcé en Allemagne ou en Pologne.

