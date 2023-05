Pourquoi Netflix a-t-il annulé la saison 3 de Danse avec les lucioles ?

Netflix

Le dernier lot d’épisodes de Dance with the Fireflies est arrivé, mais il y avait des plans pour une troisième saison. Qu’est-ce qui s’est passé?

©NetflixPourquoi Netflix a-t-il annulé la saison 3 de Danse avec les lucioles ?

La danse des lucioles c’était l’une des premières séries de 2021 à faire fureur parmi les abonnés au service de streaming Netflix, donc sa deuxième saison était très attendue. Le 27 avril, les derniers épisodes de la livraison annoncés comme les derniers de l’histoire sont arrivés, mais on a appris qu’il était prévu de prolonger l’intrigue dans une troisième partie. Que s’est-il passé pour annuler le projet ?

Ces chapitres expliquent ce qui s’est passé pour mettre fin à une amitié de trente ans. Mais d’abord, Kate s’occupe des conséquences douloureuses du voyage malheureux de Johnny en Irak, et Tully fait face à un procès après avoir quitté son talk-show et doit recommencer sa carrière à zéro. Il veut savoir qui il est et d’où il vient, et ses recherches incluent la recherche de son père, qu’il n’a jamais connu, contre la volonté de sa mère hippie réservée, Nube.

+Pourquoi ils ont annulé la saison 3 de La danse des lucioles

Malheureusement, Netflix a pris des décisions difficiles pour les utilisateurs, car ils ont annulé plusieurs productions ces derniers temps, comme cela s’est produit avec smiley ces jours. Cela est principalement dû aux chiffres d’audience obtenus par chaque contenu, mais aussi au coût, ce qui inquiète pour son économie. Dans ce cas, il y avait des plans pour une saison 3 de La danse des luciolesmais il n’arrivera pas.

Ce qui s’est passé, c’est que La showrunner Maggie Friedman ne voulait pas risquer une troisième saison, alors elle a pris la décision de maximiser le deuxième versement. avec 16 épisodes et une division. « À l’origine, la deuxième saison ne comptait que 10 épisodes, mais je parlais à l’un des dirigeants de Netflix qui a été un grand partisan de la série et il a dit : ‘Je sais où est la fin de l’histoire.' »mentionné dans une interview avec Charme.

Friedmann assuré: « Je sais exactement ce que je veux que ce soit. Je veux juste m’assurer que nous y arrivons et que nous ne nous retrouvons pas sur un cliffhanger, puis quelque chose se passe et que nous ne le terminons pas. Je voulais m’assurer que je pourrais dire au histoire complète. ». Par conséquent, la série La danse des lucioles a pris fin, mais il est clair que cela aurait pu se passer autrement Netflix.

