Rainbow Six Extraction arrive en septembre sur PS5, PS4

Après un changement de nom plutôt nécessaire, il a été annoncé que Rainbow Six Extraction n’est qu’à deux mois de sa sortie. Il sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 16 septembre 2021, apportant avec lui une sélection des opérateurs de Rainbow Six: Siege et les mettant dans une expérience coopérative pouvant accueillir jusqu’à trois joueurs. Cependant, vous n’affronterez pas d’autres humains – un parasite extraterrestre a envahi les villes américaines, donnant naissance à toutes sortes de monstres. Découvrez le premier aperçu du gameplay dans la vidéo intégrée ci-dessus.

C’est un look étendu qui partage le type de capacités que vous pouvez utiliser pour repousser les extraterrestres, ainsi que des compétences bien connues attachées aux opérateurs préexistants. Le gameplay semble assez approfondi et intéressant, avec des éléments rogue-lite qui vous empêchent de jouer avec n’importe quel personnage que vous aimez. Qu’est-ce que tu penses? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.