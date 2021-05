L’avion spatial privé Dream Chaser atterrira sur l’ancienne piste de la navette de la NASA

Après une accalmie de dix ans, une célèbre piste de Floride recommencera bientôt à accueillir des atterrissages d’avions spatiaux.

Le privé Attrape-rêve L’avion spatial atterrira à l’installation de lancement et d’atterrissage (LLF) pour conclure ses missions de fret vers la Station spatiale internationale pour la NASA, a annoncé mardi 4 mai le constructeur du véhicule robotique, Sierra Nevada Corp.

Le LLF fait partie du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Sa piste de 15000 pieds (4570 mètres) a été le site de toucher des roues pour 78 navette spatiale missions, dont la dernière, le vol STS-135 d’Atlantis en juillet 2011.

À l’époque, la LLF était connue sous le nom de Shuttle Landing Facility. Space Florida, l’agence de développement économique aérospatiale de l’État, exploite désormais l’installation dans le cadre d’un bail de 30 ans de la NASA et sous ce nom différent.

Sierra Nevada a officiellement conclu un «accord d’utilisation» avec Space Florida pour débarquer Dream Chaser au LLF. L’accord d’utilisation fait de la Sierra Nevada « le premier utilisateur commercial de la FAA de Space Florida [Federal Aviation Administration] Licence d’opérateur de site de rentrée et fournit la piste et les installations de soutien nécessaires pendant les essais et l’atterrissage, « représentants de l’entreprise dit dans un communiqué .

Cela rapproche également la Sierra Nevada de la demande de sa propre licence de retour à la FAA, dont la société aura besoin avant de lancer sa première mission Dream Chaser, ont ajouté les représentants.

« Il s’agit d’une étape monumentale à la fois pour Dream Chaser et pour l’avenir des voyages dans l’espace », a déclaré le PDG de la Sierra Nevada, Fatih Ozmen, dans le même communiqué. « Faire revenir un véhicule utilitaire de la Station spatiale internationale à un atterrissage sur piste pour la première fois depuis la fin du programme de navette spatiale de la NASA il y a dix ans sera une réalisation historique. »

Sierra Nevada est titulaire d’un contrat de la NASA pour effectuer au moins six missions de fret sans équipage à destination et en provenance du laboratoire en orbite avec Dream Chaser, qui mesure 9 mètres de long. (Pour la perspective: les orbiteurs de la navette spatiale mesuraient environ 122 pieds, soit 37 m, de la pointe à la queue.)

Ces vols décolleront à bord des fusées Vulcan Centaur de United Launch Alliance depuis la station spatiale de Cape Canaveral en Floride et (nous le savons maintenant) atterriront au LLF, qui se trouve juste à côté. La première mission de réapprovisionnement de ce type est ciblé pour 2022 .

Deux sociétés – SpaceX et Northrop Grumman – effectuent déjà des missions robotiques de fret vers le laboratoire en orbite de la NASA. SpaceX utilise une version robotique de sa capsule Dragon pour le travail, et Northrop Grumman utilise un vaisseau spatial appelé Cygnus. Comme Dream Chaser, Dragon est réutilisable. Cygnus est conçu pour brûler dans l’atmosphère terrestre après avoir quitté la station.

Une interprétation artistique de Tenacity, le premier véhicule orbital Dream Chaser, dans l’espace. (Crédit d’image: Sierra Nevada Corporation)

À l’origine, la Sierra Nevada a commencé à développer Dream Chaser en tant que véhicule avec équipage, dans le but de remporter un contrat de la NASA pour emmener des astronautes vers et depuis la station. La NASA a fini par sélectionner SpaceX et Boeing pour cette tâche, mais la Sierra Nevada a pas exclu de construire une version avec équipage de l’avion spatial, et il travaille également sur d’autres projets de vols spatiaux habités. (SpaceX a déjà lancé deux missions avec équipage sous contrat à la station spatiale pour la NASA; Boeing se prépare pour un vol d’essai sans équipage de sa capsule Starliner vers le laboratoire en orbite plus tard cette année, ce qui ouvrirait la voie à des missions avec équipage.)

Par exemple, la Sierra Nevada – qui transforme actuellement sa division spatiale en une société distincte connue sous le nom de Sierra Space – développe un habitat spatial extensible appelé le Grand environnement flexible intégré (VIE). La Sierra Nevada a exprimé son intérêt pour l’utilisation des habitats Dream Chaser et LIFE pour construire une station spatiale commerciale en orbite terrestre basse.