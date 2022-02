La production de Fast 10 commencera dans quelques minutes, selon Vin Diesel

Rapide et furieux le leader Vin Diesel a confirmé que la production d’une suite très attendue Rapide 10 accélère la piste, le tournage étant prêt à commencer dans quelques « minutes », selon Dominic Toretto lui-même. La star de l’action a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, le montrant lors d’un récent événement NASCAR à Los Angeles, où il en a profité pour célébrer « cet état d’esprit de course » et taquiner le début de Rapide et furieux 10 tournage.

« Je vous envoie toute la positivité en ce dimanche incroyable ! Moi et les enfants venons de regarder NASCAR ici à LA… Et c’était un événement vraiment amusant… Nous sommes tous dans cet état d’esprit de course maintenant, car nous sommes à quelques minutes de le début de la photographie principale de Fast 10. «

Mis à part le calendrier de production, on ne sait pas grand-chose d’autre sur Rapide 10. Vin Diesel reviendra, bien sûr, dans le rôle de Dominic Toretto, obsédé par la voiture et la famille, avec des personnalités comme Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster et Sung Kang. retourner.

L’une des rares choses que nous savons avec certitude est que Rapide 10 sera la première moitié d’une finale en deux parties pour le Rapide et furieux saga. « L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte », a déclaré le réalisateur de retour Justin Lin à propos de la fin de la franchise. la suite n’était pas donnée. Vous deviez la mériter, vous savez ? Et donc être assis ici à vous parler et dire, ‘Oh ouais, il va y avoir deux films de plus !’ Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je suis assis aujourd’hui. »





Jason Momoa rejoindra Fast 10 en tant que méchant





L’autre chose extrêmement excitante qui a depuis été confirmée concernant Rapide 10 est-ce Aquaman La star Jason Momoa rejoindra la liste en tant que méchant du film. Après quelques spéculations sur la question de savoir si Momoa serait assis dans l’un des nombreux sièges de conduite de Rapide 10, la nouvelle a finalement été confirmée par le Rapide 10 compte Instagram officiel. Partageant une image de Momoa à côté de la légende « The Fast Fam ne cesse de s’agrandir. Bienvenue, Jason Momoa », le Dune star devrait s’avérer être un complément parfait à la famille Fast and Furious.

Rapide 10 La star Tyrese Gibson a depuis accueilli Momoa dans le gang, faisant écho à l’excitation ressentie par Rapide et furieux Ventilateurs. « Yeaaaahhhhhh nous sortons d’ici !!!!! » Gibson a déclaré sur les réseaux sociaux. « Bienvenue dans la #FASTFAMILY !!!!! @prideofgypsies Pluto nous voilà !!!!!!”





Suite à une série de retards, le dernier épisode de la franchise, F9est sorti en salles le 25 juin. Le film a reçu des critiques mitigées mais a quand même réussi à trouver un énorme succès, devenant le cinquième film le plus rentable de 2021. Rapide 10 entre-temps a subi ses propres retards et a récemment été repoussé au 19 mai 2023.





