Exclusif: Johnny & Clyde Clip taquine le film Demonic Heist de Megan Fox

Toutes sortes de romances, de violences et de cambriolages sont taquinées dans ce clip exclusif du prochain film d’action/slasher/thriller/crime Johnny et Clyde. Mettant en vedette Megan Fox en tant que chef de la mafia tordu qui commande un tueur démoniaque, Johnny et Clyde (comme le titre l’indique) suit un couple ravi de marginaux alors qu’ils planifient et exécutent une cavalcade de crimes barbares et sanguinaires. Découvrez le clip de Johnny et Clyde dessous.





Johnny et Clyde suit les titulaires Johnny (Jogia) et Clyde (Russell), deux tueurs en série follement amoureux et dans une série de crimes sans fin qui voit le couple adopter un flot impitoyable de violence sanglante. Ils ont pour objectif de cambrioler un casino appartenant à la chef du crime Alana (Fox) et gardé par son guerrier démoniaque.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé parTom DeNucci (Voûte, Presque Miséricorde), écrit par Tom DeNucci et Nick Principe, et produit par Chad A. Verdi, Michelle Verdi, Chad Verdi Jr., Paul Luba et Nick Koskoff, Johnny et Clyde trouve Zombieland : appuyez deux fois et Arbre la star Avan Jogia ouvre la voie en tant que Johnny aux côtés Cuisine de skate et Betty la star Ajani Russell dans le rôle de Clyde.

Le reste du casting comprend Transformateurs et le corps de Jennifer star Megan Fox en tant que chef de la mafia et propriétaire du casino qui se trouve avoir un guerrier démoniaque à sa charge. Le reste de la distribution de soutien comprend Tyson Ritter (Prédicateur), Bai Ling (Manivelle : Haute tension, The Crow), Vanessa Angel (Kingpin, Merry Ex-Mas), Robert La Sardo (La mule), Armen Garo (Les défunts), et Brett Azar (Jeune Rock, Terminator Genisys).





Johnny & Clyde est une approche unique du genre Slasher

Écran Média

Le chaos de Johnny et Clyde est évident dans le fait que le film tentera de combiner plusieurs genres, notamment le thriller, l’action, le film de braquage et même le slasher. Le projet est bien plus qu’un simple film slasher, selon le scénariste et réalisateur Tom DeNucci, qui a expliqué comment Johnny et Clyde adoptera une approche unique du genre d’horreur bien-aimé.

« Ce n’est pas un film slasher, mais il s’appuie sur certains éléments de cela », a expliqué DeNucci récemment. « Vous savez, il y a de très bons effets pratiques réalisés par un gars du nom de Doug Sakmann. CGI autant que possible. Donc, ce sont les choses qu’il partage avec le genre slasher. Mais il y a des éléments de drame policier là-dedans, et il a une sorte d’approche unique. Mais pour répondre à votre question… vous savez, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Tout ce qui était autrefois chaud reviendra toujours, pour la plupart, avec n’importe quelle forme de divertissement.

Laissant de côté les comparaisons évidentes avec Bonnie et Clydel’écrivain Nick Principe a comparé les frasques violentes de Johnny et Clyde au classique du crime du réalisateur Oliver Stone, Tueurs nés. « En gros, c’est à propos de deux psychopathes qui sont complètement amoureux. Ils sont partis sur une sorte de Tueurs nés une frénésie criminelle à travers le pays, et ils se retrouvent en quelque sorte à court d’argent et d’endroits où aller », a-t-il déclaré.« Ils se retrouvent dans leur ville natale, essayant de faire quelques vols jusqu’à ce qu’ils aient vent d’un très, très gros score. »

Johnny et Clyde devrait sortir en salles et à la demande le 5 mai 2023, avec l’aimable autorisation de Screen Media.