Pourquoi l’une des étoiles les plus brillantes du ciel a mystérieusement commencé à faiblir

Les astronomes ont peut-être résolu le mystère de la baisse de luminosité bizarre de Bételgeuse.

A l’automne 2019, Bételgeuse – l’une des étoiles les plus brillantes et les plus connues du ciel – a commencé à s’estomper de façon spectaculaire. En février 2020, il avait perdu environ les deux tiers de sa luminosité normale.

Bételgeuse, qui forme l’épaule de la constellation d’Orion (The Hunter), est une supergéante rouge gonflée, une étoile massive qui mourra dans une violente explosion de supernova dans un avenir relativement proche. Ainsi, certains astronomes ont émis l’hypothèse que cette « grande atténuation » pourrait être le début de l’agonie de Bételgeuse et que l’étoile pourrait bientôt exploser.

« Nos résultats confirment que le Great Dimming n’est pas une indication de l’explosion imminente de Bételgeuse en tant que supernova , écrivent Montargès et ses collègues dans la nouvelle étude , qui a été publié en ligne aujourd’hui (16 juin) dans la revue Nature.

Cependant, « certaines supergéantes rouges peuvent montrer peu ou pas de signe de l’effondrement imminent de leur noyau, des années voire des semaines avant que cela ne se produise », ont-ils ajouté. « Par conséquent, bien que le comportement actuel de perte de masse de Bételgeuse ne semble pas présager sa disparition, il reste possible qu’il puisse exploser sans avertissement. »

La nouvelle recherche pourrait avoir des applications au-delà de la simple compréhension de Bételgeuse, qui se trouve à environ 720 années-lumière de la Terre (bien que les calculs de sa distance varier un peu ), l’astronome Emily Levesque a écrit dans un article d’accompagnement « News and Views » dans le même numéro de Nature.

« Cette étude extrêmement détaillée du comportement inattendu de Bételgeuse jette les bases pour démêler les propriétés de toute une population d’étoiles », a écrit Levesque, qui est basé à l’Université de Washington. « Les installations de nouvelle génération axées sur la surveillance de la luminosité stellaire au fil du temps, ou sur l’étude des signatures de la poussière dans le spectre infrarouge des étoiles, pourraient s’avérer inestimables pour étendre les leçons apprises ici. »