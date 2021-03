GAME OF THRONES SAISON 8: REVUE LE GAME OF THRONES MÉRITÉ PLUS

Les auteurs de Game of Thrones ‘massacre de l’histoire de Dorne ont été le premier grand drapeau rouge qu’ils ne pouvaient pas s’écarter efficacement du mot écrit. Dorne et House Martell sont beaucoup plus présentes dans les romans de George RR Martin, avec de nouveaux personnages et intrigues qui n’ont jamais été introduits dans la série.

Étant donné que les showrunners de Game of Thrones David Benioff et DB Weiss ont supprimé une grande partie du récit de Martell, un cynique pourrait conclure que Dorne n’a aucun impact sur la situation dans son ensemble, mais cela manquerait les points qu’une version légèrement modifiée d’un vieil adage sur le chemin, pas sur la destination.

Plus précisément, le traitement de Dorne par la série semble maintenant être un moment de «dis-le-toi», comme si nous aurions tous dû nous y attendre. À tout le moins, grâce à Martin, Benioff et Weiss ont pu cacher leurs défauts derrière une montagne d’intrigues et de créations de personnages convaincantes.

À partir de la saison 6, cependant, Game of Thrones n’avait plus ce luxe, car les nombreuses intrigues en mouvement allaient essentiellement au-delà de ce que Martin avait écrit. Les vents d’hiver et Un rêve de printemps, selon le poète, seront deux autres romans, dont les événements ont déjà été décrits à l’écran dans les saisons 6, 7 et 8.

Au cas où la série rattraperait son retard, tout ce que les showrunners avaient, c’était les détails – un aperçu de l’avenir – que Martin leur avait montré avant de se lancer dans la création de Game of Thrones. Martin n’avait écrit que cinq livres en 15 ans, donc personne ne s’attendait à ce que cela se produise, mais c’est le cas.

Alors que Game of Thrones atteignait ses dernières saisons, les scénaristes étaient effectivement laissés à eux-mêmes. Dans cette situation, Benioff et Weiss ont décidé de travailler avec ce qu’ils avaient, le contour, plutôt que de créer des intrigues en profondeur pour les personnages.

La première victime de cette tactique était le rythme, car les intrigues qui duraient généralement une demi-saison ou plus étaient compressées en quelques épisodes ou moins. Certains ont été gâchés par un manque de logique et des personnages se comportant de manière irrationnelle afin de faire avancer le conte.

Les deux premières heures étaient suffisantes en elles-mêmes, avec «Un chevalier des sept royaumes» étant précisément le type d’épisode qui a attiré de nombreux téléspectateurs à l’émission en premier lieu.

Même si la direction de la saison 8 pour y arriver était largement frustrante, la seconde moitié de la finale de la série «The Iron Throne» offrait des fins satisfaisantes aux personnages principaux.

