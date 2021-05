Michael B.Jordan partage sa réaction à Black Panther 2: Wakanda Forever Title Reveal

Malgré son caractère, Killmonger, rencontrant sa fin dans le premier Panthère noire, Michael B.Jordan a toujours beaucoup d’amour pour la franchise, et a maintenant réagi très favorablement au titre récemment révélé, Panthère noire 2. Tout en louant Marvel Studios et le travail qu’ils ont accompli pour donner vie à l’icône de la bande dessinée, l’acteur a également salué leurs efforts pour trouver la meilleure façon d’aborder la suite à venir après la mort tragique de la star principale Chadwick Boseman.

« Bien. Génial. J’aime ça. … Marvel fait un travail formidable, incroyable et les personnages sont géniaux. Nous avons tous été touchés par la perte de Chadwick, donc pour eux qui essaient de trouver comment aller de l’avant, je sais que c’est Ce n’est pas une chose facile à faire. Donc, le fait qu’ils se soient installés sur un titre et qu’ils aient compris cette histoire, je pense que c’est vraiment incroyable. Si quelqu’un a pu le comprendre, ce sont Ryan Coogler et Kevin Feige. »

En plus du titre, Marvel a également publié le synopsis de Black Panther 2, et bien qu’il ne donne pas grand-chose, il offre une idée de la direction générale du film. « Black Panther de Marvel Studios: Wakanda Forever continuera d’explorer le monde incomparable de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film », indique la logline. « Ecrit et réalisé par Ryan Coogler, qui était derrière Black Panther, le film sortira le 8 juillet 2022. » En dehors de cette brève description, on sait très peu de choses sur la direction de Panthère noire: Wakanda pour toujours, et alors que beaucoup se demandaient initialement si le rôle de T’Challa serait refondu avec un autre acteur, ou si Chadwick Boseman utiliserait CGI, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis confirmé qu’aucune de ces options n’était envisagée.

Erik Killmonger de Michael B.Jordan s’est avéré être l’un des méchants les plus populaires et les plus complexes du MCU, de nombreux fans espérant que le studio trouvera un moyen de le ramener à l’avenir. Jordan lui-même a depuis répondu à cette idée, et bien que cela semble improbable, il s’est arrêté avant de la rejeter complètement. « Je ne voulais pas aller avec zéro, vous voyez ce que je veux dire? Et c’est comme, vous savez, ne dites jamais jamais, vous savez, je ne peux pas prédire l’avenir », at-il dit.

En ce qui concerne son retour, Jordan a également révélé qu’en raison de ses liens et de son affection pour les acteurs et l’équipe, il reviendrait si on le lui demandait. « Je ne peux pas en dire trop sur celui-là, honnêtement. Avec l’année que nous avons eue, et la perte d’un ami cher, ils cherchaient ce qu’ils devaient faire et ce qui était le mieux pour la franchise. Mais ils êtes une famille, donc si jamais j’avais la possibilité de revenir dans cette franchise, je le ferais. «

Panthère noire: Wakanda pour toujours La sortie est prévue pour juillet 2022, avec une série télévisée se déroulant à Wakanda pour Disney + également en développement.

En dehors de son rôle dans le MCU, Michael B. Jordan peut actuellement être vu dans le thriller d’action d’Amazon Sans remords. Basé sur le travail de Tom Clancy, Jordan incarne John Kelly, un SEAL de l’US Navy qui s’engage sur la voie de la vengeance après que sa femme enceinte et les membres de son unité aient été tués par des tueurs à gages russes. L’acteur est également sur le point de réaliser son premier long métrage avec la prochaine suite de boxe, Credo 3. Cela nous vient de Variety. Le topper a été fabriqué à partir de matériel Marvel existant par Tmdesigns sur Reddit.

