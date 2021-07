Pourquoi les fans de ‘The Chi’ disent qu’Emmett doit quitter Tiff pour Keisha

Le Chi raconte des histoires sur les épreuves et les tribulations des habitants de Chicago. Depuis la première du drame Showtime, il a mis en évidence les relations réelles qui se déroulent dans la ville.

Tout au long des quatre saisons, les téléspectateurs ont vu Emmett (Jacob Latimore) chercher l’amour à travers de multiples conquêtes. Alors que de nombreux fans pensaient qu’il s’était installé avec sa petite amie, Tiffany (Hannaha Hall), d’autres soutiennent toujours Emmett et Keisha (Birgundi Baker).

‘The Chi’ : Jacob Latimore dans le rôle d’Emmett et Birgundi Baker dans le rôle de Keisha | Parrish Lewis/SHOWTIME

La raison pour laquelle les fans de ‘The Chi’ veulent voir Emmett et Keisha ensemble

Emmett et Keisha ont été l’un des premiers couples Le Chi. Au début, le couple s’est faufilé chez leurs parents entre les cours. Cependant, les téléspectateurs ont vite compris qu’Emmett était trois bébés mamans et Keisha. En fin de compte, Keisha et Emmett ont rompu et sont passés à d’autres relations. Avant son enlèvement dans la saison 3, Keisha est brièvement sortie avec son entraîneur d’athlétisme. De plus, Emmett et Tiff se sont fiancés.

Vers la fin de la saison 3, Tiff et Emmett allaient apparemment dans une direction positive. Avec leur fils, EJ à leurs côtés, le couple a célébré l’ouverture du restaurant Emmett. Malheureusement, il n’a pas pu rester fidèle à sa fiancée. Bientôt, Emmett a trompé Tiff avec son collègue, Dom (La La Anthony).

Bien que certains fans soient en colère contre Emmett pour son infidélité, d’autres ont estimé que cela témoignait de leur incompatibilité. Plusieurs commentateurs de Reddit ont convenu qu’il devrait se concentrer sur sa mère, le diagnostic de cancer de Jada (Yolonda Ross) ou son ex.

« Je me concentrais sur sa maman et Keisha et peut-être La La de temps en temps..laisse tiff le manquer », a suggéré un fan.

« Il a besoin de Keisha », a déclaré un autre.

Les fans de « The Chi » disent qu’Emmett et Tiff sont « irréalistes »

Même s’il a trompé Tiff, Emmett a réussi à l’épouser. Au cours de la saison 4, cependant, la culpabilité de son infidélité a rattrapé le personnage. Finalement, il a avoué avoir trompé Tiff avec Dom. Bien qu’elle ait choisi de rester avec lui, Tiff a suggéré qu’ils essaient d’avoir un mariage ouvert.

Tout au long des épisodes suivants, Tiff et Emmett jonglent avec leur nouvelle dynamique tout en élevant leur fils, EJ. Tandis que certaines Le Chi les fans ont apprécié le scénario, de nombreux commentateurs ont estimé que la relation semblait inauthentique.

« Laisser volontairement sa femme se détacher physiquement et émotionnellement est stupide », a déclaré un commentateur. « Non seulement vous courez le risque de perdre votre femme de toute façon, mais elle pourrait se retrouver avec une MST ou enceinte alors qu’elle s’occupe encore de vous. »

« En plus de cela, quel genre d’exemple donnez-vous à votre fils ? » ils ont continué. « Mon problème avec ce scénario, c’est qu’il est super irréaliste. Il aurait dû dire non à ce mariage ouvert, et si elle n’était pas d’accord ou s’était battue contre lui, il aurait dû divorcer.

Quel âge a Keisha de ‘The Chi’ dans la vraie vie ?

Au cours des quatre dernières saisons, Keisha est devenu un personnage que de nombreux fans veulent voir gagner. En plus de sa relation avec Emmett, Keisha voulait quitter Chicago avec une bourse d’athlétisme. Cependant, elle a perdu sa bourse dans la saison 3 après avoir été kidnappée. Lorsqu’elle est rentrée chez elle après l’enlèvement, Keisha est tombée enceinte.

Bien qu’elle joue une adolescente, Baker est dans la vingtaine. L’acteur, dont les crédits passés incluent Empire, Chicago Med, et PD de Chicago, a 29 ans.