La série pour ados qui est devenue en seulement 24 heures la plus regardée sur Netflix

Il est revenu avec tout ! Banques extérieures Il est revenu sur les écrans de Netflix avec sa saison 2 et fait déjà fureur sur la plateforme de streaming. Le drame pour adolescents a généré de grandes attentes dans l’avant-première, mais Elle les a même dépassées puisqu’en seulement 24 heures elle est devenue la série la plus regardée du catalogue mondial. Passez en revue les données et voyez les meilleures réactions des fans pas de spoilers.

« Le trésor appartient aux Pogues. Il est temps d’aller le trouver », est la vente officielle de Netflix pour ce phénomène jeunesse qui a connu sa première saison en avril 2020 et est revenu ce vendredi 30 juillet. Les chiffres d’audience marquent les envies de nouveaux épisodes : Selon les données de Flixpatrol, c’est déjà le programme le plus regardé au monde, déplaçant Sex/Life à la deuxième place. La tendance se répète en Amérique latine car elle se situe dans le Top 10 dans des pays comme Brésil, Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay et Venezuela.







Les 10 nouveaux chapitres sont arrivés en un temps record car les enregistrements ont commencé en septembre 2020 et moins d’un an plus tard, ils sont sortis. Deux incorporations majeures se distinguent cette année : Elizabeth mitchell (Limrey) et Bourse Carlacia (Cléo). Le reste du casting est le même que la première saison.

Les chiffres d’audience importants pourraient en surprendre plus d’un, mais ils sont conformes à ce qui a été récolté par les premiers épisodes. Chase coups, interprète de John B, s’est exprimé sur le phénomène de la série dans une note à ezanime.net. «Nous avons pensé, oh wow, d’accord. Oui, ça devient un peu fou. Ces chiffres sur les réseaux sociaux se transforment en de vrais êtres humains. Nous constatons en temps réel que les gens regardent le programme. Ce n’est pas toute cette fausse façade, et c’était vraiment cool. », a-t-il reconnu.

Le succès d’Outer Banks se reflète également dans les réseaux sociaux car il n’arrête pas d’ajouter des followers. Sur Instagram, il a 3,4 millions, alors que Stokes a déjà dépassé le 5 millions. Madelyn cline il les dépasse même parce qu’il ajoute 7,2 millions. La cour de Madison (3,2 millions), Jonathan Daviss (1,9 millions), Rudy pankow (3,9 millions) et Austin Nord (1,8 million) les suivent dans le classement.

