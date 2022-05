Une femme envisage de divorcer de son mari parce qu’elle est en surpoids

Une femme s’est adressée à TrueOffmyChest de Reddit pour expliquer pourquoi elle envisageait peut-être de divorcer de son mari.

Le subreddit TrueOffMyChest est un endroit où vous pouvez retirer des choses personnelles de votre poitrine, mais juste cela, pas pour des opinions, des relations, des conseils et des prédications comme la description des détails du subreddit.

Il existe d’autres subreddits pour tout cela.

La femme dit qu’elle « envisage sérieusement de divorcer » de son mari en surpoids, mais pas pour la raison que vous pensez.

La femme a dit qu’au début, elle et son mari avaient des poids modérés, s’entendaient bien et qu’il était super gentil, l’emmenant dans des endroits romantiques et ainsi de suite. Quand ils se sont mariés il y a sept ans, elle a dit que ça avait été infernal. Il a été licencié de son travail et il est devenu gravement déprimé.

« Il a commencé à jouer à des jeux en ligne et à manger au restaurant pour la plupart des repas même si je lui ai proposé de lui préparer des déjeuners avant de partir au travail, mais il a refusé et a dit que ce serait trop de travail pour moi », a-t-elle déclaré au milieu du post.

Deux ans après le mariage, la femme a eu leur fille mais a eu des problèmes et a été laissée au chômage pendant un certain temps.

Son mari a refusé de trouver du travail et elle a dit qu ‘ »il préférait passer son temps à jouer et à » s’occuper de notre fille « , alors nous avons fini par emprunter de l’argent à ma mère ».

Après cinq ans, elle est maintenant employée, mais son mari ne l’est pas, il pèse plus de 250 livres et ils n’ont pas eu de relations sexuelles depuis deux ans car il se fatigue trop vite.

Elle dit qu’il passe toujours plus de temps à interagir avec ses amis en ligne qu’avec leur fille dans le poste, et quand leur fille veut jouer ou passer du temps avec son père, il la repousse.

Elle a essayé de convaincre son mari de suivre un régime, mais seulement 3 à 4 jours après le début du régime, elle le surprend avec une boîte à emporter ou une commande Uber.

Elle dit qu’elle a essayé si fort avec lui, mais il ne fait pas d’effort, mais elle ne veut pas divorcer.

Elle dit: « Je sais ce que c’est que de grandir dans un foyer brisé, mais je sais aussi ce que c’est d’avoir un père mauvais payeur et je ne sais pas ce que je dois faire. »

De nombreux commentaires disent que le poids est le moindre de ses problèmes.

L’utilisateur Shanen12 a déclaré : « Le poids est le moindre de vos problèmes ici », et son commentaire a reçu 4 200 votes positifs.

Beaucoup sont d’accord avec la discussion ici, disant que le poids n’est pas le problème.

Un utilisateur a déclaré que le mari avait l’air sérieusement déprimé et que la prise de poids était le symptôme et non la cause. Il termine son commentaire en disant à l’affiche originale de lui demander de l’aide.

Mais d’autres conseillent également à la femme de parler à son mari et d’expliquer les problèmes et la situation.

Histoires liées de YourTango :

Beaucoup suggèrent une intervention en donnant au mari un ultimatum lui disant de suivre une thérapie, de briser son cycle de jeu et s’il refuse.

La femme devrait suivre un divorce, et beaucoup sont d’accord. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous refusez de vous aider.

Kurtis Condra est un écrivain qui parcourt Reddit et d’autres sites à la recherche d’actualités et de potins sur les célébrités. Pendant son temps libre, il se promène dans les rues de San Francisco, à la recherche d’un endroit agréable pour écrire de la poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.