Netflix présente en avant-première le film « The Adam Project » à New York

le Première du film »The Adam Project » à New York, États-Unis avait un tapis rouge étoilé de la stature de ses protagonistes Ryan Reynolds, Zoe Saldaña et Jennifer Garner.

DÉBAT était présent à la présentation aux médias de »The Adam Project » ( »The Adam Project ») dimanche dernier à New York, où des dizaines de personnes ont également pu voir en face à face certains des acteurs du film produit par la société de streaming Netflix.

David Ortega, mis en lumière dans une émission en direct qui DEBATE était le seul média mexicain invité à l’événementet dans les images qu’il a capturées, il était possible de voir qu’une foule se trouvait à l’extérieur du centre Lyncoln à New York, où le tapis rouge a eu lieu.

»C’est un film qui promet beaucoup, c’est une histoire où l’on peut voir ce désir de l’être humain de pouvoir voyager dans le temps, il a un casting de premier ordre et parmi eux se trouvent Ryan Reynolds, Mark Rufalo et Jennifer Garner », a-t-il souligné dans son info Ortega.

D’énormes files de personnes ont également été vues dans ladite vidéo, toutes avec des masques faciaux; Alors que le personnel de Netflix effectué un examen exhaustif auprès des participants à la presse première de »The Adam Project ».

« Il y avait un grand dispositif de sécurité dans le lieu et autour, il y a aussi d’énormes clôtures et les gens s’attendent à voir les artistes qui assisteront à la première », souligne également David Ortega.

Le projet Adam

»Le projet Adam »par son nom en espagnol, C’est un film réalisé par Shawn Levi, combien avec un scénario de Jonathan Tropper et TS Nowlin. Sa durée est d’une heure et 46 minutes et c’est une intrigue de science-fiction, d’aventure, d’action et de comédie.

D’après la fiche technique du film Netflix, l’intrigue raconte l’histoire d’un astronaute qui, après un voyage interstellaire, voyage dans le temps et quand il revient sur Terre, il se rend compte que les choses y ont changé et aussi tout ce qui concerne sa vie.

Cet astronaute, joué par Ryan Reynolds, a plusieurs raisons de faire ce voyage et l’une d’entre elles est de redécouvrir une autre version de lui-même.

Katherine Kenner, Walker Scobell, Braxton Bjerken, Alex Mallari Jr., Lucie Guest et Jessica Bodenarek sont également à l’affiche de »The Adam Project ».

