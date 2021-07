Truck Driver: Premium Edition – Une sortie annoncée en septembre pour la PS5

Considérant que nous avons déjà des simulateurs de pompier et même de gestion d’aéroport sur console, c’est un vrai choc que Euro Truck Simulator n’ait pas encore fait le saut. SOEDESCO a tenté de combler le fossé il y a quelques années avec Truck Driver sur PlayStation 4, mais n’a pas pris un bon départ. En fait, il a remplacé le développeur après la sortie et a engagé un autre studio pour réparer le package.

🚚 Not everything will be smooth sailing and paved roads in Truck Driver – Heading North 😉 🏔#TruckDriverGame #HeadingNorth pic.twitter.com/xlfl9AcVNF

