Pourquoi la saison 8 d' »Outlander » sera la dernière de la série Starz

En quelques mois, le septième saison de Étranger, la série populaire sur le couple qui voyage dans le temps à différentes époques en Écosse. Il a été récemment confirmé que le spectacle starz il serait renouvelé pour un huitième épisode, mais il a également été annoncé que ce serait la clôture de l’histoire.

Séries TV développé par Ronald D. Moore ce n’est pas d’origine, puisque bgère son récit dans les romans de Diana Gabaldon. Lorsque le projet a été lancé, l’écrivain avait déjà publié huit volumesmais en ce moment, il en a ajouté un intitulé « Allez dire aux abeilles que je suis parti » (« Allez dire aux abeilles que je suis parti » dans son titre original).

La la saison 7 sera diffusée à la mi-2023 et consistera en 10 épisodes. Pendant, le huitième volet comportera 16 chapitres qui sera basé sur « Written in My Own Heart’s Blood ».

POURQUOI LA SAISON 8 DE « OUTLANDER » SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE ?

En plus de confirmer la huitième et dernière saison de « Outlander » dans un communiqué de presse, la présidente de la programmation de Starz, Kathryn Busby, a déclaré que la raison pour laquelle ils avaient décidé de mettre fin à la série était parce que l’histoire entre Claire et Jamie est terminée.

« Pendant près d’une décennie, Outlander a conquis le cœur du public du monde entier, et nous sommes heureux d’apporter L’histoire d’amour épique de Claire et Jamie à une conclusion appropriéedit Busby.

Claire et Jamie Fraser dans la saison 6 de « Outlander » (Photo : Starz)

De plus, il a commenté que la production voulait terminer cela correctement, donc ils auront 26 épisodes pour clôturer tous les arcs.

« Avant la fin de ce chapitre, il y a une grande partie de son histoire captivante à raconter au cours de 26 nouveaux épisodes et encore plus pour explorer ce monde dynamique et cette histoire d’origine. Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec Matthew, Maril et Ronald et nous avons hâte de voir où leur narration captivante nous mènera.il ajouta

Toutefois, cette décision peut aussi découler du fait que les dernières saisons n’ont pas eu les mêmes performances en public comme le premier.

Alors que le premier épisode comptait en moyenne 1,04 million de téléspectateurs, la sixième saison n’a attiré que 0,52 million, soit la moitié des chiffres d’origine.

CE SERA-T-IL LA DERNIÈRE QUE NOUS VOIRONS DE « OUTLANDER » ?

En tout cas, la septième et la huitième saison ne seront pas les dernières à être diffusées dans l’univers d' »Outlander », puisqu’en la production de la préquelle a commencé en 2022 qui racontera l’histoire d’amour des parents de Jamie, Brian Fraser et Ellen MacKenzie.

« ‘Outlander : le sang de mon sang’ etVous explorerez jusqu’où une personne peut aller pour trouver l’amour à une époque où l’amour est considéré comme un luxe et où les mariages sont faits de manière stratégique, souvent à des fins politiques ou financières.a déclaré Matthew B. Roberts dans un communiqué. « Le titre est un clin d’œil à la promesse de Jamie Fraser d’épouser Claire et il y aura plusieurs noms et visages que les fans d’Outlander connaîtront et reconnaîtront.”.

Ceci est possible car l’auteur des romans continue de publier plus de livres qui prolongent l’histoire.

« L’histoire télévisée de Jamie et Claire touche peut-être à sa fin avec la saison huit, mais Diana (Gabaldon) poursuit son parcours littéraire dans sa merveilleuse série de livres et travaille assidûment sur le livre dix. Avec Jamie et Claire, et maintenant Brian et Ellen, il y a encore tellement de choses à venir dans l’univers d’Outlander.», a-t-il précisé.