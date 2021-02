Les membres PS Plus pensent que le remake de Final Fantasy VII pourrait être gratuit en mars

Les spéculations concernant la grande mise à jour PlayStation Plus de mars 2021 sont à un niveau record, en particulier après que Sony a sauté sa fenêtre de mise à jour habituelle cette semaine – probablement en faveur de l’état actuel des choses. Il convient de noter qu’il y a eu plusieurs cas l’année dernière où le détenteur de la plate-forme n’a pas annoncé la gamme PS Plus mercredi, donc bien qu’il s’agisse d’un comportement inhabituel, ce n’est pas sans précédent.

Bien sûr, à chaque fois que l’annonce est retardée, les attentes montent en flèche. Pour être honnête, le fabricant a établi une norme élevée cette année: Destruction AllStars, Shadow of the Tomb Raider et Control: Ultimate Edition ne sont que quelques des jeux que ses abonnés ont récompensés au cours des deux derniers mois.

Mais la rumeur la plus chaude qui circule actuellement concerne Final Fantasy VII Remake – il y a de fortes spéculations sur le fait que le jeu de rôle Square Enix sera distribué aux membres le mois prochain. Comme toujours, retracer le chit-chat à l’envers nous amène à un hasard Twitter compte, mais plusieurs membres du forum ResetEra affirment avoir entendu la même chose.

De toute évidence, nous sommes sur un territoire fragile ici, mais ces histoires se propagent rapidement. Il convient de noter que la fenêtre d’exclusivité chronométrée de Sony pour Final Fantasy VII Remake expirera en avril 2021 et qu’une version améliorée de la PlayStation 5 est attendue prochainement. Si le jeu est gratuit sur PS Plus, cela suggérerait que Square Enix ne prévoit pas d’offrir une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, et que PlayStation souhaite tirer le plus possible de son argent.

Pour être honnête, tout cela semble trop beau pour être fidèle à nous, mais nous aurions dit la même chose à propos du Control: Ultimate Edition susmentionné, donc on ne sait jamais. Compte tenu du début de l’année PS Plus, il est clair que Sony fait des heures supplémentaires pour conserver les abonnements. Nous attendons une annonce pendant State of Play, et vous pouvez découvrir où regarder ici.