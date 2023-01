Karely Ruiz a avoué avoir été invitée à la vidéo de Babo, quelles étaient ses conditions ?

Youtube

La créatrice de contenu pour adultes, Karely Ruiz, a avoué qu’elle ferait une vidéo sur OnlyFans avec Babo.

© Karely Ruiz et BaboLe mannequin a assuré qu’elle filmerait du contenu pour Onlyfans avec le rappeur

Le nom de babo Il n’a pas cessé de sonner depuis que sa vidéo de contenu sexuel a été divulguée sur OnlyFans et maintenant le créateur de contenu de cette plateforme Karely Ruiz a avoué avoir été invitée de participer à la vidéo du sujet en question, Pense à moi. Même s’il ne s’est pas présenté, Il a dit qu’il prévoyait une collaboration avec le rappeur, mais il a certaines conditions.

C’est via Facebook, où elle compte plus de 3,4 millions de followers, que la créatrice de contenu pour adultes a avoué qu’elle était proche d’apparaître dans le matériel : « Il m’a invité à cette vidéo« , a révélé Ruiz, qui est originaire de Nuevo León, tout comme le rappeur.

« Imaginez si j’avais été dans cette vidéo« La Mexicaine a écrit dans une autre publication devant des dizaines de commentaires de soutien de ses fans qui lui ont dit »tu aurais jeté« , « Date« , « ce serait génial« O »tu serais allée nous raconter les commérages, ma soeur« , entre autres.

+ Quelles conditions Karely a-t-il mis pour enregistrer avec Babo ?

La créatrice d’OnlyFans a déclaré qu’elle enregistrerait une vidéo avec Babo de contenu sexuel explicite avec quelques conditions, Le premier d’entre eux est qu’il soit filmé exclusivement par le rappeur et le modèlesans l’intervention de plus de personnes, comme cela s’est produit dans la récente vidéo divulguée.

La deuxième condition de Karely est celle qui a à voir avec sa vie personnelle.Eh bien, elle a dit qu’elle le ferait maintenant qu’elle n’a pas de petit ami, puisque son ancien partenaire ne lui permettait pas de faire des vidéos de ce style. Karely a même donné quelques détails sur le plan : « La vidéo de Babo est uff, que Babo est fou. Faisons une collaboration avec lui et moi sans personne d’autre pour en faire plus une chienne. Je suis déjà d’accord avec lui pour mettre en place quelque chose de vraiment cool», a-t-il expliqué lors d’une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux.

Ici, nous vous laissons la vidéo dans laquelle Ruiz a expliqué qu’il aura une nouvelle vidéo pour OnlyFans avec Babo et il a dit que c’est quelque chose qui a été planifié à l’avance et que c’est un fait que ça va et a donné d’autres détails plus intimes que vous pouvez voir dans la vidéo.

