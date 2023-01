Avatar : The Way of Water surpasse Spider-Man : No Way Home dans les films les plus rentables

La suite du film »Avatar : la voie de l’eau » continue de grimper de plus en plus haut sur la liste des films les plus rentables de tous les temps, dépassant désormais »Spider-Man : Pas de retour à la maison » et attribuant un autre film à James Cameron sur la liste.

» The Way of Water » se classe actuellement au sixième rang des films les plus rentables de tous les temps, avec environ 1,928 milliard de dollars. Ce nombre vient de dépasser »No Way Home » réalisé par john wattsqui occupe désormais la septième place avec un total de 1,922 milliard de dollars.

La prochaine étape pour la suite d »’Avatar » est d’atteindre 2 milliards de dollars, un record que Cameron a déjà atteint avec deux de ses films précédents.

Le film original » Avatar » reste dans le top 1 de la liste avec un total de 2,9 milliards de dollars. Vient ensuite »Avengers : Endgame » en deuxième place, le classique »Titanic », également de Cameron, en troisième place, »Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force » en quatrième et »Avengers : Infinity War » à la cinquième place.

En raison du grand succès de » The Way of Water », Cameron a été vu pour suivre l’univers de » Avatar » avec des suites à venir. Le cinéaste a déjà annoncé les futurs épisodes de sa série de films bien à l’avance, avec « Avatar 3 » prévu pour une sortie en décembre 2024 et les deux prochains films prévus pour des sorties en 2026 et 2028, respectivement.

Depuis la sortie de » Avatar: The Way of Water », le film a été un succès critique, beaucoup applaudissant les visuels incroyables du film, ainsi qu’un suivi approprié du premier épisode de 1994. la suite comprend la participation de de grands acteurs comme Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Michelle Yeoh.

»Avatar: The Way of Water » est actuellement diffusé dans les salles. On s’attend à ce que le film arrive dans le futur sur la plateforme de Disney+.