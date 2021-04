Les fans de Taylor Swift «  cachent  » l’ancien album Fearless sur Spotify et voici comment le faire

Voici comment cacher les anciens albums de Taylor Swift sans peur sur Spotify.

Taylor Swift vient de sortir le premier de ses albums et amis réenregistrés, c’est glorieux! Sans peur (version de Taylor) est enfin arrivé aux côtés de six nouvelles chansons (ish) supplémentaires de la réserve tout aussi impressionnante de Taylor’s Vault – et les fans ne peuvent pas en avoir assez.

Les Swifties du monde entier supprimeront sans aucun doute les anciennes versions des chansons de leurs listes de lecture (si ce n’était déjà fait) et les remplaceront par les nouvelles versions de Taylor. Pour aller plus loin, de nombreux fans partagent également des tweets sur la façon dont vous pouvez « cacher » l’ancien Intrépide albums sur Spotify tous ensemble.

Pourquoi les fans font-ils cela, demandez-vous? Voici votre explication rapide …

Pourquoi Taylor Swift a-t-il réenregistré Fearless?

Le but de Taylor de réenregistrer son ancienne musique était de pouvoir enfin posséder ses propres maîtres, qui ont été achetés par Scooter Braun en 2019 lorsque sa société, Ithaca Holdings, a acheté son ancien label, Big Machine Records. En 2020, Scooter a ensuite revendu ses maîtres à Shamrock Holdings. Dans un déclaration, Taylor a déclaré que Scooter profiterait toujours de son ancienne musique.

Pour cette raison, les fans évitent depuis lors d’écouter les anciennes versions des chansons.



Comment cacher le vieux Intrépide pistes sur Spotify

Un certain nombre de comptes de fans de Taylor Swift, y compris @swifferupdates, ont publié des guides étape par étape sur la façon de masquer les anciennes pistes de Big Machine sur Spotify afin qu’elles n’apparaissent pas dans les listes de lecture, les recommandations ou ne commencent pas à jouer automatiquement une fois que votre propre liste de lecture Taylor Swift parfaitement organisée est terminée.

Il n’y a pas de moyen rapide de le faire car vous ne pouvez pas masquer un album entier, vous devrez sélectionner manuellement chaque piste que vous souhaitez masquer sur la plate-forme. Voici comment procéder.

1) Accédez à la piste que vous souhaitez supprimer et appuyez sur les trois points sur le côté droit.

2) Appuyez sur «Masquer la chanson» dans la liste des options.

3) La piste doit alors être grisée dans la liste et une fenêtre contextuelle «Caché dans cette liste» doit apparaître.

Le fil ci-dessous répertorie tous les Intrépide albums et morceaux toujours détenus par Big Machine dans un seul endroit pratique. Ils incluent Sans peur (Édition Platine), Sans peur (version internationale), Fearless (Big Machine Radio Release Special) et En direct de Clear Channel Stripped 2008. Certains singles et remix sont également inclus dans la liste.

Il existe également une option sur Spotify pour désactiver complètement la fonction de lecture automatique, si vous souhaitez conserver votre diffusion dans vos propres listes de lecture. Allez dans «Paramètres», puis faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez «Lecture automatique» et appuyez sur le bouton pour le faire passer du vert au noir.

Et voila! Sans peur (version de Taylor) est sorti maintenant! Bonne diffusion!

