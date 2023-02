Pourquoi Jenna Ortega s’est détournée du véganisme ?

in

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de Merlina a changé son alimentation après le succès de sa série sur Netflix. C’est la raison pour laquelle il s’est remis à consommer des aliments d’origine animale.

©GettyJenna Ortega a changé son alimentation pendant le tournage de Merlina.

Le succès de Merlin dans NetflixSans aucun doute, cela a changé la vie de Jenna Ortega. Et c’est que depuis qu’il s’est positionné comme une star mondiale, ses exigences sont devenues très différentes de celles qu’il avait il y a longtemps. L’un d’eux est lié à son alimentation, puisque – selon l’actrice elle-même – aurait dû s’éloigner du véganisme. Que s’est-il vraiment passé?

En novembre, la plateforme de streaming a lancé la série de l’univers de la famille addams sous la direction de Tim Burton. Immédiatement, Merlin C’est devenu un vrai succès. Une grande partie du phénomène a à voir avec les caractérisations imposantes et l’indemnité de subsistance que menaient ses protagonistes.

« J’ai longtemps été vegan. Mais j’ai arrêté d’en être un quand je suis allé filmer mercredi en Roumanie. »a expliqué Jenna Ortega. L’interprète de 20 ans a déclaré : « La nourriture y est très différente et je pense qu’elle ne répondait pas à mes besoins nutritionnels. Depuis ce moment, J’ai recommencé à manger du poisson”.

+ La nourriture préférée de Jenna Ortega

Bien qu’il ait modifié son alimentation après le tournage Merlin sur Netflix, Jenna Ortega aime toujours les plats végétaliens. Ainsi, il a révélé au New York Times que sa nourriture préférée est les rouleaux d’avocat. « Je suis devenu végétarien et chaque fois que les gens me demandaient quel était mon plat préféré, j’étais tellement indécis que je ne pouvais pas leur donner de réponse.”.

le protagoniste de Mercredi a insisté : « Je dirais : ‘Oh, j’adore les avocats. Et les gens répondront : « Mais ce n’est pas un repas. ». La nouvelle figurine de Netflix a conclu avec humour : «Les enfants adorent les lanières de poulet avec des frites. Eh bien, les rouleaux d’avocat sont mon choix pour les lanières de poulet avec des frites ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?