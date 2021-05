Facebook introduit de nouvelles fonctionnalités pour Messenger, Instagram, y compris les thèmes de chat Star Wars, les autocollants d’appareil photo, la fonction Tap-To-Record et plus encore

11 mai 2021 15:30:55 IST

Facebook Messenger, qui a franchi la marque de cinq milliards de téléchargements sur le Google Play Store, a récemment partagé un nouvel ensemble de mises à jour et de fonctionnalités. Ces mises à jour aideront les utilisateurs à mieux s’exprimer et à rester connectés avec leurs proches pendant ces périodes difficiles en raison de la pandémie de coronavirus. Pour célébrer la diversité des habitants d’Asie et des îles du Pacifique (API) et apporter un soutien à la communauté en sensibilisant à ses problèmes clés, Facebook a introduit de nouveaux autocollants pour appareil photo sur Messenger et Messenger Kids.

Selon un article de blog, le géant des médias sociaux a même créé un guide de référence qui facilitera les conversations approfondies entre parents et enfants sur la communauté.

https://about.fb.com/news/2021/05/better-ways-to-express-yourself-new-messenger-features/

Facebook a également mis à jour Messager Instagram avec la fonctionnalité d’une réponse visuelle dans les DM sur iOS avec photo / vidéo. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent appuyer sur l’icône de l’appareil photo pour répondre aux messages des gens avec une photo ou une vidéo. La même fonctionnalité sera mise à jour sur la version Android dans les prochains jours.

Une fonctionnalité de tap-on-record a également été mise à jour sur Facebook Messenger. Avec l’idée de passer en mains libres, les utilisateurs n’ont plus besoin de maintenir le micro enfoncé pour enregistrer un message. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs messages audio tout en effectuant d’autres tâches. Cela pourrait être une fonctionnalité plus pratique et accessible et pourrait réduire les incidents de crampes aux doigts à travers le monde. Instagram n’a pas encore été mis à jour avec cette fonctionnalité.

Messager a été mis à jour avec une fonction de balayage pour archiver pour une maintenance rapide de la boîte de réception. En outre, la version mobile de Messager a été mis à jour avec le dossier Discussions archivées qui permettra aux utilisateurs de déplacer leurs anciennes conversations dans l’archive. Ils peuvent facilement appuyer sur leur photo de profil et sélectionner les discussions archivées pour voir les anciennes discussions sur leur téléphone.

Enfin, une fonctionnalité Inbox Seen States a été ajoutée sur Instagram Messager. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de confirmer que leurs amis et abonnés ont vu un message après l’avoir envoyé.

