Fin expliquée de la « loi Lidia Poët » : la protagoniste est-elle réadmise au barreau ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Inspiré par l’histoire vraie de la première femme avocate d’Italie, « La loi de Lydia Poët» (« La loi selon Lidia Poet », en anglais) est un Série Netflix italienne qui se déroule à Turin à la fin du XIXe siècle et suit la jeune Lidia Poët qui se bat contre tout et contre tous pour obtenir ce qui lui revient de droit : s’inscrire au registre officiel des avocats.

Après le rejet de sa candidature, Lidia est contrainte de retourner chez son frère et de s’impliquer dans les affaires d’Enrico Poët, qui lui propose de travailler comme enseignante ou enfin de trouver un mari et de fonder une famille. Cependant, l’avocate ne compte pas renoncer à ses rêves.

Le premier cas que le protagoniste de « La loi de Lydia Poët» est une danseuse assassinée par son présumé harceleur meurtrier. Malgré les obstacles, l’avocate parvient à prouver l’innocence de l’accusé en utilisant le nom de son frère Enrico pour les affaires judiciaires.

Lidia a perdu sa licence d’avocat au début de la série « La loi de Lidia Poët » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LA LEY DE LIDIA POËT » ?

Pendant qu’Enrico est absent, Lidia accepte de défendre une anarchiste accusée de meurtre au nom de son frère. Mais le scandale est plus tordu qu’elle ne l’imaginait et elle finit par avoir de gros ennuis. Cependant, grâce à ses capacités, il obtient la preuve qui parvient à déstabiliser le vrai coupable et obtient un violent aveu.

D’autre part, Lidia commence à se sentir attirée par le beau-frère d’Enrico, Pietro Baiochhi, qui ressent la même chose et l’aide même dans ses enquêtes. Cependant, ils préfèrent rester à l’écart et l’avocat continue de voir la critique littéraire Andrea, qui insiste pour voyager aux États-Unis, où les femmes ont plus de droits.

En outre, Lidia devient la complice de sa nièce Mariana, amoureuse du jardinier et essaie de cacher son amour à ses parents. Lorsque la vérité éclate au grand jour, la jeune femme décide d’affronter sa famille et demande à être autorisée à épouser l’homme qu’elle aime.

Dans l’avant-dernier épisode de « La loi de Lydia Poët», un riche entrepreneur décède après une séance lors d’une soirée très folle et le principal suspect est enfermé dans un asile depuis des années. Une fois de plus, l’avocate démontre l’innocence de son accusé et sa capacité à se produire devant le tribunal.

Voyant l’engagement de sa sœur envers sa profession, Enrico promet de la soutenir et de faire appel.mais ils doivent d’abord prendre en charge la défense de Pietro, qui a été emprisonné pour avoir prétendument assassiné une prostituée.

Lidia a eu l’aide de son frère Enrico et du frère de sa belle-sœur dans la série « La loi de Lidia Poët » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA LEY DE LIDIA POËT » ?

Lidia parvient-elle à prouver l’innocence de Jacopo ?

Bien que toutes les indications pointent vers Jacopo, Lidia est sûre de son innocence et suit n’importe quelle piste pour prouver son innocence, faisant même semblant d’être une prostituée pour obtenir plus d’informations. Cependant, ses suspects s’avèrent innocents. Ensuite, Qui a tué Maya ?

Nicole, une anarchiste française dont Jacopo est tombé éperdument amoureux et qui l’a quitté pour une autre. Lorsque son ex est arrivée à Turin, la journaliste l’a aidée, a obtenu de faux papiers et des billets pour se rendre en Uruguay, sans imaginer qu’ils seraient coupables de son arrestation.

Bien que Nicole et Louis n’aient pas l’intention d’emprisonner Jacopo, ils ont tué Maya pour avoir été l’espion du général Valery. Lidia les rattrape avant qu’ils ne puissent s’échapper et oblige Nicole à revenir et à avouer son crime..

Lidia est-elle réadmise au barreau ?

Après que le tribunal a rejeté l’appel interjeté par Lidia et déclare son inscription au barreau de Turin nulle et non avenue, Lidia décide de partir avec Andrea, il fait même ses valises et laisse une lettre d’adieu. Cependant, quelque chose semble la faire changer d’avis.

Les femmes qui ont voyagé de différentes parties du monde pour la soutenir dans le procès se présentent à sa porte et l’acclament. Enrico et Jacopo l’attendent également à l’extérieur et la voient s’approcher de la voiture du poète. La protagoniste de « La loi de Lidia Poët » ira-t-elle aux États-Unis ou restera-t-elle à Turin pour continuer à se battre ?