Kaitlin Olson dirigera HIP Remake à ABC

ABC a commandé un pilote pour un remake de la série française HANCHEet le réseau a recruté Il fait toujours beau à Philadelphie étoile Kaitlin Olson jouer le rôle principal. Deadline rapporte qu’Olson est également à bord pour produire la série avec Rob Marshall (Véronique Mars) servant de showrunner. Marshall sera également producteur exécutif avec la réalisatrice pilote Alethea Jones (Mme Davis), ainsi que l’écrivain Drew Goddard et Sarah Esberg pour Goddard Textiles. Thomas et Dan Ehteridge sont également producteurs exécutifs pour Spondoolie Productions aux côtés de Pierre Laugier et Anthony Lancret pour Itineraire Productions.





Selon le rapport, le nouveau HANCHE suit Morgan, joué par Olson, une « mère célibataire avec trois enfants et un esprit exceptionnel qui aide à résoudre un crime insoluble lorsqu’elle réorganise certaines preuves pendant son quart de travail en tant que femme de ménage pour le service de police. Quand ils découvrent qu’elle a le don de mettre les choses afin qu’en raison de son haut potentiel intellectuel, elle soit engagée en tant que consultante pour travailler avec un détective chevronné, et ensemble, ils forment une équipe inhabituelle et imparable. »

Il y a quelques détails supplémentaires qui ont été partagés spécifiquement en ce qui concerne le personnage principal. Le rapport décrit en outre la Morgan d’Olson comme quelqu’un qui mène une « existence chaotique, au jour le jour malgré (ou à cause de) son QI de 160. Assertive, intrépide et possédée avec une sérieuse tendance anti-autorité, Morgan est capable de repérer les détails que les autres ignorent comme le bruit blanc de la vie. »





Kaitlin Olson décroche son prochain rôle principal

Renard

Olson est peut-être mieux connue pour son rôle de longue date dans la comédie à succès FX Il fait toujours beau à Philadelphieun personnage qu’elle joue depuis 2005. Elle a également joué dans la sitcom Fox Le Mic et le spectacle Quibi Renversé, remportant une nomination aux Emmy Awards pour ce dernier. Olson a également été nominée pour un Emmy pour son rôle d’invité dans la série HBO Hacks. Elle est également apparue sur grand écran dans des films comme Année bissextile, Vacanceset Arizonaet on peut la voir dans le prochain film Champions avec Woody Harrelson, Ernie Hudson et Cheech Marin.

HANCHEalias HPI : Haut potentiel intellectuel, a été créé par Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié et Nicolas Jean. La série franco-belge met en vedette Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, suivant une intrigue similaire à la prémisse du remake américain avec Olson décrit ci-dessus. L’émission a été créée sur TF1- en France en 2021 et a diffusé deux saisons.