Pourquoi Gabriel Basso a failli perdre son rôle dans « The Night Agent »

Après avoir vu « L’agent de nuit » (« The Night Agent » en anglais), il est impossible de penser qu’un autre acteur en dehors de Gabriel Basso pourrait jouer l’officier du FBI Peter Sutherland. Cependant, le créateur du série netflixShawn Ryan a avoué qu’il avait failli être refusé pour le rôle.

L’émission de télévision tourne autour d’un agent de rang inférieur qui travaille en attendant un téléphone spécial à la Maison Blanche ça sonnera Quand il le fait enfin, sa vie est bouleversée et il doit révéler un complot impliquant les plus hauts responsables du gouvernement des États-Unis.

En plus de son intrigue intéressante et de ses scènes d’action, « The Night Agent » a un excellent casting qui comprend Hong Chau (« Le menu » et « La baleine »), Luciane Buchanan (« Sweet Tooth »), DB Woodside (« Lucifer »), entre autres.

Bien sûr, Gabriel Basso avait aussi ses propres références, comme il a joué dans « Hillbilly Elegy » avec Glenn Close et Amy Addams. Cependant, il y avait quelque chose dans son apparence qui n’a pas convaincu le créateur de la série au début.

Le téléphone de « The Night Agent » n’a jamais sonné, alors Peter Sutherland a été surpris ce soir-là (Photo : Netflix)

POURQUOI GABRIEL BASSO N’A-T-IL PRESQUE PAS JOUÉ PETER SUTHERLAND?

Gabriel Basso a failli perdre l’un des plus grands rôles de sa carrière – en tant que Peter Sutherland – en raison d’une pilosité faciale excessive. Dans une interview avec Screen Rant, Shawn Ryan a révélé que lorsqu’il a vu sa première audition, il ne le voyait pas comme un agent du FBI à cause de sa barbe touffue.

« (Lors de) sa première audition, il avait une grosse barbe touffue, ce qui m’a vraiment découragé. J’étais comme, « Eh bien, ça ne ressemble pas à un agent du FBI, » et tout ce genre de choses. Vous êtes obligé de regarder 50 à 60 auditions par jour, donc vous scannez rapidement, et je l’ai d’abord rejeté simplement parce que l’apparence n’était pas bonne.», a-t-il expliqué jeudi dernier, 23 mars.

Après tout le processus, la production n’a pas pu trouver la personne idéale pour être Peter Sutherland. Tout n’était pas perdu pour Basso, car les membres du département de casting de Sony ont revu les auditions en détail et ont remis celles de Gabriel (dans d’autres) au créateur, qui a décidé d’ignorer la barbe et a été surpris.

« Je devrais peut-être ignorer la barbe. (Bien sûr, c’était vraiment bien, et) nous l’avons rappelé. Quelqu’un lui avait mentionné quelque chose, alors il s’était rasé, et tout d’un coup je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est Peter. »Ryan a expliqué.

COMMENT VOIR « L’AGENT DE NUIT » ?

« The Night Agent » est disponible sur Netflix depuis le 23 mars 2023, donc, pour voir la nouvelle série, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.