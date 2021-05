Le Japon enverra une balle robotique transformatrice sur la lune pour tester la technologie du rover lunaire

INNOVAGOODS Lanceur de Balles pour Chiens INNOVAGOODS V0101110

Fiche technique : Avantages produit : Amusez-vous avec votre animal jouant avec le nouveau et original lanceur de chiens PlayGo InnovaGoods Home Pet ! Une invention confortable pour lancer facilement des balles sur l'animal, il vous suffit d'appuyer fort avec votre pied et la balle sera lancée à grande vitesse Idéal pour s'entraîner et jouer avec les animaux Caractéristiques techniques : Matériaux : Fabriqué en ABS et caoutchouc Comprend une balle de tennis Jette jusqu'à 15 m environ Diamètre max du ballon: 6 cm Poids et dimensions : Poids du colis : 0,5 kg Dimensions : 29 x 12 x 14 cm