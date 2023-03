Tuer Ramon Salazar dans Resident Evil 4 Remake: Comment vaincre le 8e châtelain

Dans le Remake de Resident Evil 4 il y a de nombreux ennemis dégoûtants, mais presque aucun adversaire n’est aussi repoussant que Ramon Salazar, le 8ème châtelain d’un château et l’un des boss du jeu. Dans ce Guide du patron nous vous dirons comment vaincre le nain bavard, comment le détruire avec une seule attaque et comment obtenir le trophée Vous parlez trop ! reçoit.

Resident Evil 8 Remake: Comment tuer le châtelain Ramon Salazar avec une mise à mort en 1 coup

Il est en fait possible de retirer le castellan d’un seul coup, mais cela vous obligera à creuser profondément dans vos poches car le Tuer en 1 coup n’est qu’avec ça lance-roquettes possible et cette arme destructrice coûte malheureusement cher 64 000ce qui signifie beaucoup d’argent même pour les collecteurs d’argent intelligents.

Mais l’effet est incomparable. Mais si vous ne voulez pas faire confiance au rôti malgré notre recommandation, économisez avant d’acheter le lance-roquettes. Si l’arme ne donne pas le résultat souhaité, rechargez simplement et vous n’aurez perdu que quelques minutes de jeu. Utilisez simplement le marchand pour cette sauvegarde juste avant le combat contre le boss.

Une fois que vous avez atteint Ramon Salazar, attendez et voyez ce qui se passe. Dès que vous pouvez vous déplacer à nouveau, sortez le lance-roquettes de votre poche. Le patron va fonce vers toi et il te manque en ce moment un tir visé directement dans son visage laid. Il explose bruyamment et le combat se termine aussi vite qu’il a commencé.

Seul au plus haut niveau de difficulté Cette petite astuce sournoise ne fonctionne pas car Ramon peut subir beaucoup trop de dégâts à ce niveau. Si vous voulez toujours rencontrer le châtelain avec le lance-roquettes, vous devez être prêt au moins deux coups atterrir avant que le boss ne meure.

©Capcom Co., Ltd.

Resident Evil 8 Remake : Le combat régulier contre Ramon Salazar

Utilisez le dans ce combat arène relativement grandepour garder vos distances avec Ramon, car ce boss est également capable d’éliminer son adversaire, c’est-à-dire vous, avec une mise à mort en 1 coup. Il déchire sa gorge et prend de l’élan, peu de temps après qu’il se soit un peu contracté, il vous dit, chercher la distance.

Mis à part cette tentative hideuse de vous manger, Salazar s’appuie sur deux attaques de goo noir différentes. Il crache le plus souvent grumeaux noirsqui peut coller n’importe où et exploser, dès que vous vous en approchez trop. Détruisez-les au préalable avec un tir ciblé et vous n’avez pas à craindre un champ de mines dans l’arène.

Si une masse noire n’est pas immédiatement recrachée, Ramon un jet de bave cracher sur vous, causant de méchants dégâts. Dans de tels cas, vous préférez rechercher couverture et donne au petit une bonne raclée avec une bonne arme à distancequi donne du punch et inflige des dégâts en conséquence.

Parce que tu ne peux que nuire au châtelain quand il ouvre la bouche, donc chaque attaque de votre part devrait en valoir la peine. À longue distance, nous recommandons le fusil sans lunetteà une distance moyenne qui MG et tout près est le fusil à pompe toujours sans compétition. Mais il est préférable de se battre avec l’arme avec laquelle vous pouvez viser le mieux.

Votre objectif est d’endommager suffisamment le boss pour le renverser et vous le renversez blesser avec votre couteau au corps à corps peut. Mieux encore, lorsque Ramon est à terre et vulnérable, vous pouvez utiliser une arme puissante comme le magnums ou tirer le pistolet droit sur son point faible, l’oeil jaune.

Le meilleur endroit pour combattre Ramon Salazar pourrait être le pilier dans la partie nord de la zone, car là, au rez-de-chaussée, vous avez le pont comme couverture au-dessus de vous et le pilier comme protection contre le flot de boue. De plus, le boss a très peu d’espace ici pour son attaque de charge s’il veut vous manger.

©Capcom Co., Ltd.

Resident Evil 8 Remake : Vous parlez trop ! – C’est ainsi que vous obtenez le succès

Quiconque trouve que le gnome parle trop peut aussi vouloir le trophée ou la réalisation Vous parlez trop ! saisir. Pour cela, vous avez besoin de Ramon Salazar jeter une grenade dans la bouche, ce qui semble plus facile qu’il ne l’est. Parce que le noble monstrueux se déplace beaucoup et vous laisse rarement le temps, Pommes de terre chaudes lancer.

Cependant, un bon moment est celui où il vient de cracher son flot de bave. Une fois sur deux il part juste après avoir craché passe à une autre attaque ou change de position, mais environ une fois sur deux, il reste en place pendant un certain temps, vous donnant une chance de l’attaquer une grenade dans la gorge lancer.

Étant donné que cela nécessite beaucoup de pratique et que le combat peut être assez difficile pour certains joueurs, nous recommandons ce combat de boss sur un faible niveau de difficulté essayez, car de cette façon, vous avez le droit à beaucoup plus d’erreurs et vous pouvez pratiquer en paix comment faire taire un châtelain avec des explosifs.