Expliqué: Comment les milliardaires Bezos et Branson s’affrontent dans la course au bord de l’espace

02 juil. 2021 18:52:57 IST

Pour les passionnés de l’espace qui rêvaient depuis longtemps de se diriger vers la dernière frontière, l’attente de plusieurs décennies pourrait prendre fin en juillet. En fait, les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson sont sur le point d’annoncer une nouvelle ère spatiale – une ère dans laquelle les vols spatiaux se rapprochent plus que jamais des humains ordinaires – s’ils réussissent leurs voyages au bord de l’espace à l’aide d’engins spatiaux. créés par leurs propres entreprises.

Le fondateur d’Amazon, Bezos, a été le premier à annoncer sa mission, fixée au 20 juillet, mais le patron de Virgin, Branson, a décidé de l’inviter au voyage, la sienne étant désormais prévue pour le 11 juillet. Voici ce que vous devez savoir sur le rendez-vous galant des milliardaires avec la grande inconnue.

Pourquoi les voyages spatiaux de Branson, Bezos sont-ils importants ?

L’espace a longtemps été une province avec un accès extrêmement limité. Il s’agit principalement de voyageurs spatiaux formés qui ont déjà été là-bas avec seulement une poignée de pays ayant de toute façon la capacité d’envoyer des humains dans l’espace et de les ramener en toute sécurité.

Mais la révolution numérique et les sauts technologiques ont vu émerger une nouvelle classe d’explorateurs.

Des gens comme Bezos, Branson et Tesla et le patron de SpaceX, Elon Musk, représentent une catégorie de milliardaires passionnés de l’espace qui ont consacré leur richesse considérable à universaliser les voyages dans l’espace, ou au moins à les rendre aussi universels que le prix du billet à six chiffres ou plus le permettrait. être. Malgré cela, l’approche de ces entrepreneurs spatiaux ultra-riches a été de rendre les voyages dans l’espace aussi économiques que possible et ils ont spécifiquement recherché des technologies qui réduiraient considérablement le coût d’envoi d’un navire avec équipage dans l’espace et de son retour en toute sécurité vers Terre.

Quels sont les vaisseaux spatiaux qu’ils utilisent ?

Le vaisseau New Shepard à bord duquel Bezos, dont la fortune personnelle s’élève à environ quelques milliards de dollars à moins de 200 milliards de dollars, se dirige vers l’espace est un système de fusée réutilisable conçu pour permettre au booster, ou fusée, d’être utilisé pour plusieurs voyages.

Après avoir atteint la capsule transportant les voyageurs de l’espace jusqu’à la ligne où se termine officiellement l’atmosphère terrestre et où commence l’espace, le propulseur revient à l’endroit d’où il avait été lancé. La nacelle revient séparément après avoir permis aux coureurs de goûter à l’apesanteur et leur avoir donné une vue de la courbure de la planète bleue contre le noir d’encre de l’espace. Le voyage aux confins de l’espace à bord de la fusée de Bezos durera 11 minutes.

Le vaisseau spatial Virgin Galactic fonctionne différemment. Au lieu d’une fusée et d’une nacelle, il a un vaisseau spatial, appelé Unity, et un vaisseau-mère, baptisé Eve. Avec le vaisseau spatial attelé, le vaisseau-mère décolle d’une piste avant de grimper à une hauteur de 50 000 pieds.

« Une fois passés les couches les plus épaisses de l’atmosphère, nos navires n’ont pas besoin d’énormes quantités de carburant pour atteindre l’espace », a déclaré Virgin Galactic, soulignant les références « économes en énergie » du vol.

Une fois à l’altitude souhaitée, le vaisseau-mère libère le vaisseau spatial, dont la fusée s’enflamme alors, « envoyant le vaisseau dans l’espace » à une vitesse légèrement supérieure à Mach 3. Le vaisseau spatial atteint finalement une hauteur de 300 000 pieds, soit environ 90 kilomètres, au-dessus de la Terre. surface, c’est à ce moment que les passagers peuvent ressentir l’apesanteur. Sur le chemin du retour, tout d’abord, « les ailes du navire s’élèvent de 60 degrés (et)… après que le navire soit descendu dans une atmosphère épaisse, les ailes sont abaissées et le pilote fait glisser le vaisseau spatial vers un atterrissage en douceur sur la même piste ».

Qui seront Bezos, les compagnons de voyage de Branson ?

Annonçant son projet de voyage le 20 juillet, Bezos avait déclaré: « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace. » Alors qu’il se dirige vers la réalisation de ce rêve, il sera accompagné de trois autres : son frère Mark et, remarquablement, l’icône de l’aviation américaine de 82 ans, Wally Funk, qui avait suivi une formation d’astronaute dans les années 1960 et deviendra maintenant le plus vieux personne à voler dans l’espace.

Le quatrième passager est un personnage mystérieux qui aurait distribué 28 millions de dollars aux enchères pour réserver une place avec Bezos et sa compagnie lors du premier vol spatial habité de New Shepard.

Branson, qui vaut 5,5 milliards de dollars, engage une équipe plus technique pour ce qu’il a décrit dans un article de blog comme le « prochain vol d’essai propulsé par fusée » de son entreprise. Parmi les cinq autres membres de l’équipage de conduite se trouve Sirisha Bandla, d’origine indienne, vice-président des affaires gouvernementales et des opérations de recherche de la société.

Alors, quand le vol spatial sera-t-il ouvert à tous ?

Si l’on en croit Branson, le vol spatial pour tous est déjà là. Annonçant son vol inaugural, Branson a déclaré que sa société avait obtenu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis pour une licence de lancement commercial complète et que « la voie vers le lancement commercial est claire ». Cependant, il reste encore des « tests à venir » pour Virgin Galactic et Branson évaluera l’expérience de l’astronaute lors de son vol.

Mais le site Web de Virgin Galactic a déjà annoncé qu’ils allaient cette année « mettre à disposition un nombre limité de billets pour les futurs vols spatiaux ».

Quant à Blue Origin de Bezos, son site Web suggère également que la société est prête à emmener les passagers aux confins de l’espace. Invitant les visiteurs à « s’inscrire pour savoir comment réserver votre siège côté hublot » sur ses vols spatiaux commerciaux, le site Web indique que « les détails sur les ventes de sièges New Shepard seront bientôt annoncés ».

