Pourquoi Freddie Highmore n’utilise-t-il pas les réseaux sociaux ?

Il existe de nombreuses plateformes de streaming qui ont des séries sur les médecins dans leurs catalogues, mais pour le moment, aucune n’est sortie de l’ordinaire comme elle l’a fait. Le bon docteur. La série, originaire d’ABC diffusée sur Amazon Prime, a pour protagoniste Freddie highmore qui donne vie à Shaun Murphy, un médecin avec autisme et syndrome de Savant.

Freddie Highmore dans son rôle de Shaun. Photo : (ABC)



Malgré que Freddie highmore a une longue carrière d’acteur, puisqu’il joue depuis l’âge de huit ans et, précisément, a fait ses débuts dans Charlie et la chocolaterie il a été Le bon docteur la série qui le positionne une fois de plus comme l’un des acteurs les plus recherchés. Dans cette fiction, l’acteur a fortement augmenté son groupe de fans et les réseaux sociaux en sont la preuve.

Highmore a un compte officiel sur Instagram et Twitter, mais même ainsi, ses abonnés ne peuvent pas interagir avec lui car il n’est pas très proche d’Internet et dans ses profils, il le dit clairement. Le même interprète a avoué, plus d’une fois, qu’il n’avait aucun intérêt à faire partie du monde des réseaux et que cette décision est l’une des raisons pour lesquelles il parvient à faire profil bas.

Les comptes officiels de Freddie Highmore.



Les comptes officiels de Freddie Highmore.



« Je me sens chanceux d’avoir grandi loin de la vie hollywoodienne, je pense que cela m’a aidé à garder les pieds sur terre. Il menait une vie normale : il allait à l’école, il voulait être footballeur et aller à l’université. ça a toujours été mon objectif», Il est venu avouer pour le portail El Mundo son intérêt à maintenir une vie commune et ordinaire.

Aussi, pour Scroll in, l’interprète a déclaré : « Je suppose que je n’ai jamais été sur les réseaux sociaux. Quand j’étais jeune et que j’ai commencé à jouer, les réseaux sociaux existaient à peine. je ne m’y suis pas habitué« Et puis ajouté : »J’apprécie l’interaction que j’ai avec les fans en personne. Ce sont de véritables interactions personnelles”. c’est-à-dire le désir de Freddie highmore c’est simplement avoir une vie normale sans que tout passe par un écran.